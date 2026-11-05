अंबेडकर विश्वविद्यालय और CPRG के बीच हुआ समझौता, AI और डिजिटल गवर्नेंस पर मिलकर करेंगे रिसर्च

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। डॉ. बीआर अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली ने सार्वजनिक नीति अनुसंधान और सुशासन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सेंटर ऑफ पॉलिसी रिसर्च एंड गवर्नेंस (सीपीआरजी) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

चार नवंबर को हुए इस समझौते के तहत दोनों संस्थान संयुक्त रूप से नीति अनुसंधान, प्रभाव आकलन, कार्यक्रम मूल्यांकन और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में काम करेंगे।

समझौते का उद्देश्य अकादमिक अनुसंधान को नीतिगत प्रक्रियाओं और सामाजिक सरोकारों से जोड़ना है। इसके तहत कार्यकारी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और शोध आधारित प्रकाशनों को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

इसके अलावा डिजिटल गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और सार्वजनिक प्रणालियों में नवाचार जैसे उभरते विषयों पर भी संयुक्त शोध किया जाएगा।

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