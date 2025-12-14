Language
    लाल किला धमाके में जान गंवाने वाले अमर कटारिया को अनोखी श्रद्धांजलि, याद में सड़क का हुआ नामकरण

    By Rais Rais Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 05:24 AM (IST)

    लाला किला बम धमाके में जान गंवाने वाले अमर कटारिया के नाम पर श्रीनिवासपुरी में सड़क का शुभारंभ करते पार्षद राजपाल सिंह। जागरण

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। लाल किला बम ब्लास्ट में जान गंवाने वाले अमर कटारिया के नाम पर श्रीनिवासपुरी में सड़क का नामकरण किया गया है। पार्षद राजपाल सिंह ने शनिवार को इस सड़क का शुभारंभ भी किया।

    श्रीनिवासपुरी निवासी अमर भागीरथ पैलेस में पार्टनर के साथ होलसेल फार्मेसी चलाते थे। वहीं पिता जगदीश कटारिया की मयूर विहार में इलेक्ट्रानिक्स की दुकान है। परिवार में माता-पिता, पत्नी और तीन साल का बेटा है। एक छोटी बहन फरीदाबाद में रहती हैं।

    राजपाल सिंह ने कहा कि आतंकी हमला हम भारतवासियों के हौसले के इंचभर भी डिगा नहीं सकता। सभी देशवासी एकजुट हैं। इस सड़क के माध्यम से श्रीनिवासपुरी के लोग और अमर कटारिया का परिवार हमेशा उन्हें याद करता रहेगा। इस अवसर पर अमर कटारिया के स्वजन समेत वार्डवासी उपस्थित रहे।