Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अल फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने जारी किए दो समन, 15 नवंबर को दर्ज हुई थी FIR

    By MOHMMAD RAISEdited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 05:47 PM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर को दो समन जारी किए हैं। यह कार्रवाई फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल मामले और यूनिवर्सिटी के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोपों से संबंधित है। यूजीसी और नैक की शिकायत पर झूठे नैक ग्रेड के दावों को लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस को आतंकी कनेक्शन की भी आशंका है, जिसके चलते जांच की जा रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    दिल्ली पुलिस ने सोमवार को अल फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर को दो समन जारी किए हैं।

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल मामले की चल रही जांच और यूनिवर्सिटी के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी के दर्ज दो मामलों को लेकर दिल्ली पुलिस ने सोमवार को अल फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर को दो समन जारी किए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि यह समन ऐसे समय में भेजा गया जब जांच टीम ने पाया कि यूनिवर्सिटी के चांसलर जवाद अहमद सिद्दीकी का बयान विश्वविद्यालय के कामकाज और संस्थान से जुड़े व्यक्तियों की गतिविधियों से जुड़ी कई विसंगतियों को स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण था।

    विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) की शिकायत पर 15 नवंबर को अल फलाह यूनिवर्सिटी के कथित रूप से झूठे नैक ग्रेड के मान्यता दावों को लेकर धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में दो एफआइआर दर्ज हुई। जांच का जिम्मा क्राइम ब्रांच की इंटर स्टेट सेल को सौंपा गया।

    टीम शनिवार को ही यूनिवर्सिटी का संचालन करने वाली अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के जामिया नगर स्थित दफ्तर पहुंची। करीब सात घंटे रहने के दौरान कर्मचारियों, पदाधिकारियों से पूछताछ की और ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी से संबंधित अहम दस्तावेज अपने साथ ले गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जवाद अहमद सिद्दीकी को समन जारी करना उस जांच का हिस्सा है, जो पिछले सप्ताह लाल किले के पास हुए विस्फोट की चल रही जांच से जुड़ी हुई है।

    ऐसा माना जा रहा है कि आतंकी हमले से जुड़े कई संदिग्धों का अल फलाह यूनिवर्सिटी से संबंध रहा है। इसके चलते एजेंसियां अब संस्थागत रिकार्ड, वित्तीय लेन-देन और प्रशासनिक स्वीकृतियों की जांच कर रही हैं।