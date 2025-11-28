मृत व्यक्तियों के फर्जी हस्ताक्षर से जमीन कब्जाने का आरोप, अल फलाह ट्रस्ट के चेयरमैन पर नया केस दर्ज

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। जामिया नगर स्थित अल फलाह ट्रस्ट के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी के ईडी की हिरासत में जाने के बाद घपलों-घोटलों के पुराने केस भी सामने आने लगे हैं। ऐसा ही एक मामला मदनपुर खादर के खसरा नंबर 792 का है। इक्कीस वर्ष पहले यह जमीन तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन के नाम कराई गई थी, जिसके निदेशक जवाद और उसका भाई सुफियान अहमद सिद्दीकी हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सूत्रों के मुताबिक, ईडी की जांच में सामने आया है कि पहले जवाद के करीबी विनोद कुमार के नाम पर जमीन ट्रांसफर की गई, फिर फाउंडेशन को बेची गई। हैरानी की बात यह है कि कई जमीन मालिकों की मौत वर्ष 1972 और 1998 के बीच ही हो गई थी।

बावजूद इसके 2004 में जनरल पावर आफ अटार्नी (जीपीए) में मरे हुए लोगों के साइन या अंगूठे के निशान लिए गए थे। जांच में आया कि सात जनवरी 2004 को खसरा नंबर 792 की जमीन पर एक जीपीए बनाई गई। इसे विनोद कुमार पुत्र भूले राम के नाम किया गया।