दिल्ली में अमेरिकन रैपर Akon का कॉन्सर्ट, रविवार को सात घंटे रहेगा डायवर्जन; दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी जारी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। प्रसिद्ध अमेरिकी रैपर व सिंगर एकान का रविवार को लाइव म्यूजिक काॅन्सर्ट जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित होगा। कार्यक्रम में करीब 10 हजार से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना है। इस कार्यक्रम के कारण जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम और उसके आसपास के इलाके में रविवार को ट्रैफिक प्रभावित होने की संभावना है। ऐसे में कई रास्ते प्रभावित हो सकते हैं, जिसको लेकर ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, कार्यक्रम नौ नवंबर (रविवार) को शाम पांच से रात दस बजे तक चलेगा। कार्यक्रम के दौरान विशेष ट्रैफिक व्यवस्था और प्रतिबंध लागू रहेंगे। कान्सर्ट में आने वाले दर्शकों के लिए प्रवेश गेट नंबर 13 और 14 से होगा।

ट्रैफिक पुलिस ने दर्शकों से अनुरोध किया है कि वे समय से पहले पहुंचे ताकि भीड़ के कारण कोई असुविधा न हो। रविवार को शाम चार बजे से रात 11 बजे तक स्टेडियम के आसपास की सभी प्रमुख सड़कों पर आंशिक प्रतिबंध या डायवर्जन किया गया है।

जेएलएन स्टेडियम रेड लाइट से बीपी मार्ग तक, सीजीओ काम्प्लेक्स रोड को प्रतिबंधित किया गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आम जनता से अनुरोध किया है कि वे इन क्षेत्रों से बचें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। हालांकि पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की आने जाने की अनुमति होगी।