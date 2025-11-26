Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बीमारी से जंग हारा 5 साल का अजगर, दिल्ली जू में मातम

    By Ritika Mishra Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 11:00 PM (IST)

    दिल्ली के चिड़ियाघर में एक पांच साल के अजगर की इलाज के दौरान मौत हो गई। दस फुट लंबे अजगर की तबीयत खराब थी और उसे रेप्टाइल हाउस के विशेष कमरे में रखा गया था। चिड़ियाघर प्रशासन ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत का कारण स्पष्ट करने की बात कही है। घटना के बाद रेप्टाइल सेक्शन की जांच की गई और बाकी अजगरों की निगरानी बढ़ा दी गई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    दिल्ली के चिड़ियाघर में एक पांच साल के अजगर की इलाज के दौरान मौत हो गई। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। चिड़ियाघर में पांच साल के अजगर की मौत हो गई है। करीब 10 फुट लंबे अजगर की तबीयत खराब थी और उसका इलाज चल रहा था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। चिड़ियाघर प्रशासन ने बताया कि मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चिड़ियाघर के डायरेक्टर डॉ. संजीत कुमार ने बताया कि अजगर कई दिनों से बीमार था और डॉक्टरों की टीम लगातार उसकी हालत पर नजर रख रही थी। उन्होंने बताया कि बीमारी के लक्षण दिखने के बाद उसे रेप्टाइल हाउस के एक खास कमरे में रखा गया था, जहां तापमान कंट्रोल और ठंड से बचाने के इंतजाम किए गए थे।

    उन्होंने बताया कि चिड़ियाघर प्रशासन इस घटना की अंदरूनी जांच भी कर रहा है। डायरेक्टर ने बताया कि मौत के बाद पूरे रेप्टाइल सेक्शन की जांच की गई ताकि यह पक्का हो सके कि तापमान और माहौल सभी मानकों के मुताबिक है। चिड़ियाघर में अभी सात अजगर बचे हैं, जिनकी निगरानी बढ़ा दी गई है।