बीमारी से जंग हारा 5 साल का अजगर, दिल्ली जू में मातम

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। चिड़ियाघर में पांच साल के अजगर की मौत हो गई है। करीब 10 फुट लंबे अजगर की तबीयत खराब थी और उसका इलाज चल रहा था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। चिड़ियाघर प्रशासन ने बताया कि मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

चिड़ियाघर के डायरेक्टर डॉ. संजीत कुमार ने बताया कि अजगर कई दिनों से बीमार था और डॉक्टरों की टीम लगातार उसकी हालत पर नजर रख रही थी। उन्होंने बताया कि बीमारी के लक्षण दिखने के बाद उसे रेप्टाइल हाउस के एक खास कमरे में रखा गया था, जहां तापमान कंट्रोल और ठंड से बचाने के इंतजाम किए गए थे।