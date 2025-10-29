दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ा रहा ब्रेन स्ट्रोक का खतरा, हर साल करीब नौ हजार लोगों की जा रही जान

अनूप कुमार सिंह, नई दिल्ली। वायु प्रदूषण सिर्फ फेफड़ों का ही दम नहीं घोंटता, बल्कि यह ब्रेन स्ट्रोक की भी बड़ी वजह बन रहा है। यह बात विश्व स्तर पर और देश की राजधानी दिल्ली में हुए अध्ययनों में साबित हुई है। दिल्ली में पीएम-2.5 की मात्रा बढ़ने के दौरान ब्रेन स्ट्रोक के मामले 15 से 20 प्रतिशत तक बढ़ जाते हैं।

यही नहीं, दिल्ली में वायु प्रदूषण के जो हॉट स्पॉट हैं। वहां भी इस तरह के मामले अधिक मिले हैं। द लैंसेट व ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज (जीबीडी) ने इसे लेकर वैश्विक स्तर पर अध्ययन किया है। इसमें ब्रेन स्ट्रोक से होने वाली कुल मौतों के लगभग 15 प्रतिशत के लिए पीएम 2.5 को जिम्मेदार माना है। इसमें भारत को ‘अत्यधिक जोखिम वाले देशों’ की श्रेणी में रखा गया है।

दिल्ली में मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज ने 2018-2020 के बीच एक अध्ययन किया। इसमें ब्रेन स्ट्रोक से संबंधित आंकड़े मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, लोक नायक अस्पताल और जीबी पंत संस्थान से एकत्र किए गए थे। यह रिपोर्ट ‘इम्पैक्ट आन एयर पाल्युशन इन दिल्ली एंड इनसिडेंस आफ स्ट्रोक इन ए टर्शियरी हॉस्पिटल: ए रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस’ शीर्षक से प्रकाशित हुई।

जीबीडी की तरह इस अध्ययन में भी पाया गया कि हवा में सूक्ष्म कण पीएम-2.5 की अधिकता और ब्रेन स्ट्रोक के बीच महत्वपूर्ण संबंध है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का भी यही कहना है कि वायु प्रदूषण अब केवल पर्यावरणीय नहीं, बल्कि स्वास्थ्य संकट का भी रूप ले चुका है।

विशेषज्ञों के मुताबिक, ब्रेन स्ट्रोक के जो मामले आते हैं, उनमें से औसतन 40-45 प्रतिशत में मृत्यु या स्थायी शारीरिक अक्षमता देखी जाती है। प्रदूषण से उत्पन्न सूक्ष्म कण मस्तिष्क की रक्तवाहिनियों में सूजन और ब्लड क्लाट बनने का खतरा बढ़ा देते हैं, जो मस्तिष्काघात की वजह बन सकता है।

ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज की 2021 की रिपोर्ट के प्रमुख तथ्य भारत में हर साल लगभग 18 लाख लोग ब्रेन स्ट्रोक से प्रभावित होते हैं। इनमें से लगभग 9.4 लाख लोगों की मृत्यु स्ट्रोक से होती है। ब्रेन स्ट्रोक भारत में मृत्यु का चौथा प्रमुख कारण बन चुका है। देश में प्रति एक लाख आबादी पर 152 नए स्ट्रोक मामले दर्ज किए जाते हैं। प्रदूषण (बाहरी और घरेलू) से होने वाली स्ट्रोक से मौतों का हिस्सा 41 प्रतिशत है। ब्रेन स्ट्रोक के मामलों में दिल्ली की हालात बेहद चिंताजनक दिल्ली की आबादी करीब ढाई करोड़ है। यहां प्रतिवर्ष लगभग 30 हजार लोग ब्रेन स्ट्रोक से प्रभावित होते हैं। इनमें से औसतन 35 प्रतिशत लोगों की मौत हो जाती है यानी औसतन हर तीन में से एक मरीज की जान चली जाती है। विशेष रूप से प्रदूषण वाले क्षेत्रों जैसे आनंद विहार, वज़ीरपुर, आइटीओ, पंजाबी बाग और आरके पुरम में स्ट्रोक की घटनाएं अपेक्षाकृत अधिक दर्ज की गई हैं।

श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली के निदेशक डा. राजुल अग्रवाल, जो लंबे समय से इस तरह के मामले देख रहे हैं, उनका कहना है कि स्ट्रोक में हर मिनट लाखों न्यूरांस नष्ट होते हैं। इस मामले में इलाज में देरी का अर्थ है, स्थायी दिव्यांगता या मौत। न्यूरोलाजिस्ट डा. एस. शर्मा का कहना है, प्रदूषण अब केवल सांस की बीमारी तक सीमित नहीं रहा।

यह मस्तिष्क के रक्तप्रवाह और स्नायु कोशिकाओं को भी प्रभावित कर रहा है। इससे जिन लोगों को पहले से मधुमेह, उच्च रक्तचाप या हृदय रोग है, वे विशेष जोखिम में हैं। चिकित्सकों का कहना है कि इस जोखिम से बचने के लिए दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से बचाव के प्रयास करने चाहिए। प्रदूषण बढ़ने पर मास्क का भी प्रयोग करें।