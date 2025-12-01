Air Pollution: सोनीपत से लेकर ग्रेटर नोएडा तक जहर! टॉप-10 सबसे प्रदूषित शहरों में सिर्फ NCR
सोनीपत और ग्रेटर नोएडा समेत एनसीआर के कई शहर वायु प्रदूषण से जूझ रहे हैं। देश के दस सबसे प्रदूषित शहरों में एनसीआर के शहरों का दबदबा है, जो एक गंभीर स्वास्थ्य संकट की ओर इशारा करता है। हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है।
स्टेट ब्यूरो, नई दिल्ली। हवा की स्पीड कम होने की वजह से सोमवार को दिल्ली की एयर क्वालिटी एक बार फिर "बहुत खराब" कैटेगरी में पहुंच गई। दिल्ली के साथ-साथ NCR के दूसरे शहरों में भी पॉल्यूशन का लेवल ज़्यादा है। सोमवार को देश के सभी 10 सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड शहर NCR में थे, जिसमें सोनीपत सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड रहा।
नवंबर के ज़्यादातर समय राजधानी की एयर क्वालिटी सीवियर या बहुत खराब कैटेगरी में रही। 24 दिन बाद रविवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) बहुत खराब से खराब कैटेगरी में पहुंच गया। हालांकि, हालात फिर से बिगड़ने लगे हैं। अगले तीन-चार दिन तक राहत की उम्मीद नहीं है।
सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के डेटा के मुताबिक, रविवार को AQI 279 रिकॉर्ड किया गया था। सोमवार को यह 304 पर पहुंच गया। CPCB के SAMEER ऐप के डेटा के मुताबिक, 38 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 24 ने AQI "बहुत खराब" कैटेगरी में और 14 ने "खराब" कैटेगरी में रिकॉर्ड किया। इस बीच, स्विस ऐप IQ Air के अनुसार, दिल्ली का AQI 247 था।
