गौतम कुमार मिश्रा, नई दिल्ली। एअर इंडिया ने पिछले तीन महीनों में अपनी परिचालन व्यवस्था में सुधार का दावा किया है। कंपनी के सीईओ एवं प्रबंध निदेशक टेवोल्डे गेब्रेमरियम ने कर्मचारियों के साथ टाउनहाल बैठक में कहा कि एअर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की घरेलू उड़ानों का समय पर परिचालन (ओटीपी) 80 प्रतिशत से ऊपर पहुंच गया है। अब कंपनी का जोर परिचालन सुधार के साथ लागत घटाने और मुनाफा बढ़ाने पर है।

उड़ानों का स्कोर बढ़ गया उन्होंने बताया कि उड़ानों के समय पर संचालन में एयरपोर्ट के कर्मचारियों, पायलटों और केबिन क्रू की भूमिका रही है। ग्राहक संतुष्टि के सूचकांक में भी सुधार हुआ है। कंपनी का कुल नेट प्रमोटर स्कोर (एनपीएस) पिछले साल के 35 से बढ़कर 38 और घरेलू उड़ानों का स्कोर 48 से बढ़कर 51 हो गया है। सामान गुम होने या गलत तरीके से पहुंचने की घटनाओं में भी कमी आई है।

मुंबई से पश्चिमी, दिल्ली से पूर्वी उड़ानों पर जोर क्षेत्रीय हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंधों के कारण उड़ानों के संचालन पर पड़ रहे असर को देखते हुए एअर इंडिया अपने उड़ान नेटवर्क में बदलाव कर रही है। अब पश्चिमी देशों की ओर जाने वाले यात्रियों को जोड़ने वाली अधिक उड़ानें मुंबई से संचालित करने की योजना है, जबकि दिल्ली से पूर्वी देशों के लिए कनेक्टिंग उड़ानों पर जोर रहेगा। इससे उड़ानों का संचालन अधिक सुचारु बनाने और खर्च घटाने में मदद मिलेगी। दक्षिण भारत में भी नए हवाई केंद्र विकसित करने की संभावनाएं देखी जा रही हैं।