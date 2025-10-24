दिल्ली से कोरिया के लिए रवाना होने वाली फ्लाइट को रोका, 25 मिनट से बिना लाइट-AC के बैठे यात्री परेशान

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली से कोरिया के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या-312 रवाना होने वाली थी, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते उसको रोक दिया गया है।

बताया गया कि पिछले 25 मिनट से पैसेंजर्स को प्लेन के अंदर बिना लाइट और एसी के बैठा रखा है। जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।