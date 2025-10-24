दिल्ली से कोरिया के लिए रवाना होने वाली फ्लाइट को रोका, 25 मिनट से बिना लाइट-AC के बैठे यात्री परेशान
दिल्ली से कोरिया जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या-312 में तकनीकी खराबी आ गई। विमान को दिल्ली में ही रोक दिया गया। यात्रियों को पिछले 25 मिनट से बिना लाइट और एसी के विमान में बैठना पड़ा, जिससे उन्हें भारी परेशानी हुई। तकनीकी खराबी के कारण यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली से कोरिया के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या-312 रवाना होने वाली थी, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते उसको रोक दिया गया है।
बताया गया कि पिछले 25 मिनट से पैसेंजर्स को प्लेन के अंदर बिना लाइट और एसी के बैठा रखा है। जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
