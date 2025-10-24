Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    दिल्ली से कोरिया के लिए रवाना होने वाली फ्लाइट को रोका, 25 मिनट से बिना लाइट-AC के बैठे यात्री परेशान

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 08:55 AM (IST)

    दिल्ली से कोरिया जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या-312 में तकनीकी खराबी आ गई। विमान को दिल्ली में ही रोक दिया गया। यात्रियों को पिछले 25 मिनट से बिना लाइट और एसी के विमान में बैठना पड़ा, जिससे उन्हें भारी परेशानी हुई। तकनीकी खराबी के कारण यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली से कोरिया के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या-312 रवाना होने वाली थी, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते उसको रोक दिया गया है।

    बताया गया कि पिछले 25 मिनट से पैसेंजर्स को प्लेन के अंदर बिना लाइट और एसी के बैठा रखा है। जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

     
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें