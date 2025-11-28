Language
    दिल्ली से अहमदाबाद जा रही एअर इंडिया फ्लाइट में उठने लगा धुआं, वापस लौटाया गया विमान

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 02:25 AM (IST)

    दिल्ली से अहमदाबाद जा रही एअर इंडिया की एक उड़ान को कार्गो में संदिग्ध धुएं की चेतावनी के बाद दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर वापस लौटना पड़ा। सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विमान को सुरक्षित रूप से उतारा गया और सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। विमान की गहन जांच की जा रही है।

    धुएं के अलर्ट पर विमान को लौटाया गया वापस। प्रतीकात्मक तस्वीर

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अहमदाबाद जा रहा एअर इंडिया का एक विमान गुरुवार शाम कार्गो क्षेत्र में संदिग्ध धुआं निकलने के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर वापस लौट आया। जांच के बाद, धुएं का संकेत गलत पाया गया। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली-अहमदाबाद उड़ान संख्या एआइ 2939 में 170 लोग सवार थे।

    एयरलाइन के एक अधिकारी ने बताया कि विमान उड़ान भरने के तुरंत बाद ही धुएं के संकेत के कारण दिल्ली लौट आया, जो बाद में विमान की गहन एहतियाती जांच के बाद गलत पाया गया। अधिकारी ने बताया कि मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए, विमान दिल्ली में उतरा और यात्रियों तथा चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित उतार लिया गया। बाद में यात्रियों को दूसरे विमान से अहमदाबाद ले जाया गया।

    समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ