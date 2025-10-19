एअर इंडिया के ड्रीमलाइनर विमान में आई खराबी, दीवाली मनाने दिल्ली आ रहे लोग इटली में अटके 

पीटीआई, नई दिल्ली। मिलान हवाई अड्डे पर एअर इंडिया के एक ड्रीमलाइनर विमान में शुक्रवार को आई तकनीकी खामी के चलते एयरलाइन को अपनी दिल्ली उड़ान रद करनी पड़ी। इससे दीवाली मनाने दिल्ली आ रहे 250 से अधिक यात्री इटली के इस शहर में फंस गए। अधिकांश यात्रियों ने 20 अक्टूबर की फ्लाइट के लिए बुकिंग करा ली है, जोकि दीवाली का दिन भी है।

एअर इंडिया ने शनिवार को कहा कि 17 अक्टूबर को मिलान से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइट एआइ 138 को विमान में तकनीकी कारणों के कारण रद किया गया। एयरलाइन ने यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद भी व्यक्त किया। इस बीच, यात्रियों के लिए पर्याप्त सुविधाओं की कमी को लेकर इंटरनेट मीडिया पर कई पोस्ट भी किए गए।