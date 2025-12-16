एम्सटर्डम जा रहा एअर इंडिया का विमान बीच सफर से लौटा, टेक ऑफ के साढ़े 5 घंटे बाद पहुंचा दिल्ली
नई दिल्ली से एम्सटर्डम जा रही एअर इंडिया की उड़ान बीच सफर से वापस दिल्ली लौट आई। एअर इंडिया ने उड़ान के बीच में ही वापस लौटने का कारण नहीं बताया है। उ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नई दिल्ली से एम्सटर्डम के लिए मंगलवार को रवाना हुई एअर इंडिया की उड़ान बीच सफर से ही वापस लौट आई। उड़ान को बीच सफर में ही यू टर्न लेकर वापस दिल्ली क्यों लाया गया, इसे लेकर एअर इंडिया फिलहाल कुछ नहीं कह रहा है। सुकून की बात यह है कि आइजीआई एयरपोर्ट पर उड़ान की वापसी सुरक्षित रही। सभी यात्री सुरक्षित हैं।
जानकारी के अनुसार एअर इंडिया की उड़ान संख्या एआई 155 ने मंगलवार दिन निर्धारित समय 1.10 के बजाय करीब 40 मिनट विलंब के बाद उड़ान भरी। उड़ान अपने गंतव्य की ओर सही रफ्तार में जा रही थी। भारत के वायु क्षेत्र को पार करने के बाद विमान जब अरब सागर के उपर से उड़ रहा था तभी विमान ने यू टर्न लिया और रवानगी के करीब साढ़े पांच घंटे बाद दिल्ली लौटा।
