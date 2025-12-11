सिंगापुर से 18 देशों के 70 शहरों तक Air India की सीधी उड़ानें, लो-कॉस्ट Scoot Airlines के साथ समझौता

Language
    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। एअर इंडिया ने सिंगापुर एयरलाइंस की लो-काॅस्ट कंपनी स्कूट के साथ नया इंटरलाइन समझौता किया है। ये पार्टनरशिप एकतरफा है यानी सिर्फ एअर इंडिया के पैसेंजर स्कूट की फ्लाइट्स ले सकेंगे, स्कूट के पैसेंजर एयर इंडिया की फ्लाइट्स नहीं ले पाएंगे।

    इस समझौते से भारतीय यात्रियों को साउथ-ईस्ट एशिया, नार्थ एशिया और ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों तक आसानी से पहुंच मिल जाएगी। दिल्ली, मुंबई या चेन्नई से सिंगापुर आने के बाद स्कूट की फ्लाइट से सीधे इन शहरों तक जा सकेंगे।

    इन जगहों पर जा सकेंगे

    • चीन का मकाऊ।
    • इंडोनेशिया का पीडांग और लाबुआन बाजो।
    • मलेशिया के 12 छोटे-बड़े शहर जैसे कोटा किनाबालू, कुचिंग, लंगकावी, ईपोह, कुआंतान, मीरी, सिबू, मलक्का, कोटा भरू,
    • फिलीपींस का दावाओ और इलोइलो।
    • थाईलैंड का कोह समुई, चियांग राय और चियांग माई।
    • वियतनाम का न्हा त्रांग और फु क्वोक।

    कुल मिलाकर स्कूट के नेटवर्क से 18 देशों के 70 से ज्यादा शहर जुड़ गए हैं, जिनमें से पहले एअर इंडिया के पास पहले कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था। सबसे बड़ी सुविधा यह है कि अब पूरा टिकट एक ही बार में बुक होगा।

    दिल्ली-मुंबई-चेन्नई से सिंगापुर तक एयर इंडिया और सिंगापुर से आगे स्कूट की फ्लाइट– दोनों का बोर्डिंग पास पहले एयरपोर्ट से ही मिल जाएगा। सामान भी आखिरी डेस्टिनेशन तक चेक-इन हो जाएगा। सिंगापुर में ट्रांसफर बहुत आसान हो गया है। फिलहाल एयर इंडिया हर हफ्ते भारत से सिंगापुर 49 फ्लाइट्स चला रही है।

    एयर इंडिया के कमर्शियल हेड निपुन अग्रवाल ने कहा की एशिया पैसिफिक दुनिया का सबसे तेज़ बढ़ता एविएशन मार्केट है। इस पार्टनरशिप से भारतीय यात्री मलेशिया के जंगलों, वियतनाम के बीचेज़ और इंडोनेशिया के नए शहरों तक आसानी से पहुंच पाएंगे।

    स्कूट के कमर्शियल हेड कैल्विन चान ने कहा कि भारत से आने वाले मेहमानों को स्कूट के नेटवर्क में कई नए और अलग तरह के डेस्टिनेशन मिलेंगे। हम उन्हें खुशी-खुशी स्वागत करेंगे।

