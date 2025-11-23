प्लॉट दिलाने के नाम पर एम्स के साइंटिस्ट से 60 लाख की ठगी, जमीन के मालिक ने न तो की रजिस्ट्री और न लौटाया रकम

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दिल्ली के वसंतकुंज साउथ थाना क्षेत्र निवासी एम्स में कार्यरत एक वैज्ञानिक के साथ 60 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने अपना घर बनाने के लिए शांतिकुंज इलाके में एक प्लाॅट देखा था, जिसे खरीदने के लिए उसने प्लाॅट के मालिकों से सम्पर्क किया। आरोपितों ने पीड़ित से 60 लाख रुपए ले लिए और फिर न तो जमीन दी और न ही रुप वापस किए। पीड़ित को ठगी का एहसास होने के बाद उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस को दी। वसंतकुंज साउथ थाना पुलिस ने शिकायत पर संबंधित धारा में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।