प्लॉट दिलाने के नाम पर एम्स के साइंटिस्ट से 60 लाख की ठगी, जमीन के मालिक ने न तो की रजिस्ट्री और न लौटाया रकम
दिल्ली एम्स के एक वैज्ञानिक को प्लॉट दिलाने के नाम पर 60 लाख रुपये की ठगी हुई है। जमीन मालिक ने रजिस्ट्री नहीं की और पैसे भी नहीं लौटाए। वैज्ञानिक ने प्लॉट के लिए 60 लाख का भुगतान किया था, लेकिन उन्हें न तो जमीन मिली और न ही पैसे वापस। इस घटना से वैज्ञानिक आर्थिक रूप से परेशान हैं।
जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दिल्ली के वसंतकुंज साउथ थाना क्षेत्र निवासी एम्स में कार्यरत एक वैज्ञानिक के साथ 60 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने अपना घर बनाने के लिए शांतिकुंज इलाके में एक प्लाॅट देखा था, जिसे खरीदने के लिए उसने प्लाॅट के मालिकों से सम्पर्क किया। आरोपितों ने पीड़ित से 60 लाख रुपए ले लिए और फिर न तो जमीन दी और न ही रुप वापस किए। पीड़ित को ठगी का एहसास होने के बाद उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस को दी। वसंतकुंज साउथ थाना पुलिस ने शिकायत पर संबंधित धारा में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।