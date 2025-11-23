Language
    'AIIMS को विदेशी छात्रों का स्टाइपेंड देने की जिम्मेदारी नहीं', दिल्ली हाईकोर्ट ने पलटा सिंगल जज का आदेश

    By Vineet Tripathi Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 04:41 PM (IST)

    दिल्ली हाई कोर्ट ने एम्स को विदेशी छात्रों के बजाय भारतीय जूनियर रेजिडेंट्स को स्टाइपेंड देने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि एम्स को भारतीय करदाताओं से अनुदान पाने वाले छात्रों को प्राथमिकता देनी चाहिए। कोर्ट ने सिंगल जज के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें विदेशी छात्रों को भारतीय छात्रों के बराबर वेतन देने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि विदेशी छात्रों को समान स्टाइपेंड का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है।

    दिल्ली हाई कोर्ट ने एम्स को विदेशी छात्रों के बजाय भारतीय जूनियर रेजिडेंट्स को स्टाइपेंड देने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने इंडियन जूनियर रेजिडेंट्स के स्टाइपेंड के बारे में सिंगल-जज बेंच के फैसले के खिलाफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) की अपील स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने साफ किया कि विदेशी नेशनल पोस्टग्रेजुएट मेडिकल ट्रेनी के बजाय इंडियन जूनियर रेजिडेंट्स को स्टाइपेंड देने की जिम्मेदारी AIIMS की है।

    जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने कहा कि AIIMS को ऐसे पेमेंट को उन घरेलू स्टूडेंट्स को प्राथमिकता देनी चाहिए जो इंडियन टैक्सपेयर ग्रांट पाने के हकदार हैं और जिनसे नेशनल हेल्थकेयर सिस्टम में योगदान की उम्मीद है। कोर्ट ने कहा कि विदेशी/स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट्स को ऐसे फायदे देना नेशनल सर्विस का हिस्सा नहीं है।

    कोर्ट ने यह बात AIIMS की अपील पिटीशन को स्वीकार करते हुए कही, जो सिंगल-जज बेंच के उस ऑर्डर के खिलाफ थीं जिसमें AIIMS को विदेशी नेशनल पोस्टग्रेजुएट स्टूडेंट्स को इंडियन जूनियर रेजिडेंट्स के बराबर सैलरी देने का निर्देश दिया गया था, हालांकि स्पॉन्सर्ड सीटों वाले स्टूडेंट्स को इससे बाहर रखा गया था।

    सिंगल जज के ऑर्डर को खारिज करते हुए, बेंच ने कहा कि AIIMS को इंटरनेशनल कोऑपरेशन मैनेजमेंट के तहत एडमिशन पाने वाले ट्रेनी के लिए फाइनेंशियल जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। कोर्ट ने विदेशी स्टूडेंट्स की इस दलील को खारिज कर दिया कि उनके किए गए एक जैसे क्लिनिकल काम के लिए एक जैसे स्टाइपेंड या सैलरी की ज़रूरत होती है। बेंच ने माना कि विदेशी नागरिकों का क्लासिफिकेशन भारत के संविधान के आर्टिकल 14 के दोनों टेस्ट को पूरा करता है और इसलिए, यह संवैधानिक रूप से सही था।