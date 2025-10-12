AIIMS में महिला नर्सिंग अधिकारी की प्रताड़ना के आरोपों के बाद डॉ. बिसोई पदमुक्त, प्रो. देवगौरू ने संभाला चार्ज
एम्स में एक महिला नर्सिंग अधिकारी ने डॉ. बिसोई पर प्रताड़ना के आरोप लगाए, जिसके बाद उन्हें पद से हटा दिया गया है। प्रो. देवगौरू ने उनकी जगह कार्यभार संभाला है। एम्स प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपों की गंभीरता को समझा और तत्काल प्रभाव से डॉ. बिसोई को पद से हटा दिया। संस्थान में निष्पक्षता और न्याय सुनिश्चित किया गया है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। एम्स ने कार्डियक सर्जरी के विभागाध्यक्ष प्रो. डाॅ. एके बिसोई को उनके पद से हटा दिया है। उनके स्थान पर अब विभाग के ही प्रो. वी. देवगौरू विभागाध्यक्ष का पदभार संभालेंगे। शनिवार को इसका आदेश जारी किया गया। कार्रवाई एक महिला नर्सिंग अधिकारी की ओर से उन पर लगाए गए प्रताड़ना के आरोपों के बाद की गई।
तीन दिन पहले से हैं छुट्टी पर
हालांकि, आदेश जारी होने के तीन दिन पहले से प्रो. बिसोई छुट्टी पर हैं। सूत्रों के मुताबिक, उन्होंने पारिवारिक कारणों से छुट्टी ली है। जाने से पहले उन्होंने प्रो. देवगौरू को ही चार्ज सौंपा था, जो वर्तमान में विभागाध्यक्ष का कार्यभार संभाल रहे थे।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, महिला नर्सिंग अधिकारी ने विगत 30 सितंबर को शिकायत कर कार्डियक सर्जरी के विभागाध्यक्ष पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। बाद में नर्सिंग यूनियन भी महिला के समर्थन में आया और 30 सितंबर, 4 अक्टूबर व 7 अक्टूबर को निदेशक को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की थी।
आरोपों को नकारा
यूनियन का आरोप था कि वार्ड में निरीक्षण के दौरान विभागाध्यक्ष ने महिला नर्सिंग अधिकारी को किसी बात पर सबक सिखाने की धमकी दी। मामले की शिकायत एम्स प्रबंधन से करने पर दोबारा धमकाया। वहीं, सूत्रों की मानें तो विपरीत आदेश के बावजूद महिला नर्सिंग अधिकारी गैर-क्लीनिकल क्षेत्र में ड्यूटी कर रही थीं।
पिछले क्लीनिकल एरिया में वापस जाने को लेकर निदेशक कार्यालय ने 14 फरवरी 2025 को ही निर्देश जारी किए थे। इसी को लेकर विभागाध्यक्ष ने आपत्ति जताई थी। मामले को लेकर डाॅ. बिसोई ने कहा कि आरोपों में सच्चाई नहीं है। जांच में सबकुछ स्पष्ट हो जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।