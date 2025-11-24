महिला नर्स से दुर्व्यवहार के आरोप बेबुनियाद: एम्स के डॉ. एके बिसोई को मिली पूरी तरह क्लीन चिट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) नई दिल्ली के कार्डियक सर्जरी के चर्चित विवाद में चर्चा है कि डाॅ. एके बिसोई को क्लीन चिट मिल गई है। बताया जा रहा है कि संस्थान की आंतरिक शिकायत समिति ने कार्डियक सर्जरी विभाग के प्रोफेसर डाॅ. एके बिसोई के खिलाफ लग चुके सभी आरोपों की जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट एम्स प्रशासन को सौंप दी है।

एम्स सूत्रों के अनुसार समिति ने महिला नर्सिंग कर्मचारी से दुर्व्यवहार और प्रताड़ना के आरोपों में डाॅ. बिसोई को क्लीन चिट दे दी है। हालांकि, एम्स प्रशासन ने अब तक उनके खिलाफ विभागाध्यक्ष पद से हटाने की कार्रवाई को वापस नहीं लिया है। और पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है, आधिकारिक बयान देने को तैयार नहीं है।

गौरतलब है कि डाॅ. एके बिसोई पर नर्सिंग यूनियन ने एक महिला नर्सिंग कर्मचारी के साथ अभद्रता और गाली-गलौज करने के आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद 11 अक्टूबर को एम्स प्रशासन ने आदेश जारी कर उन्हें विभागाध्यक्ष पद से हटा दिया था।

आदेश के बाद फैकल्टी एसोसिएशन और नर्सिंग यूनियन आमने-सामने आ गए। फैकल्टी एसोसिएशन ने इस कार्रवाई को एकतरफा बताते हुए कई दिनों तक विरोध प्रदर्शन किया। फैकल्टी एसोसिएशन का आरोप था कि डाॅ. एके बिसोई को अपना पक्ष रखने का मौका भी नहीं दिया गया।