AIIMS दिव्यांग महासंघ ने दी नई भर्ती नीति रद न करने पर आंदोलन की चेतावनी, क्या है वजह?

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। एम्स दिव्यांग महासंघ ने एम्स प्रबंधन द्वारा नई भर्ती नीति को निरस्त न करने पर आंदोलन छेड़ने की धमकी दी है। महासंघ के अध्यक्ष एसडी चौहान ने लिखित बयान जारी कर कहा है कि नई भर्ती नीति दिव्यांगों के हित में नहीं है। महासंघ की ओर से 14 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने नोटिस जारी किया है।

अदालत ने चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है और मामले को स्थगन आवेदन पर विचार के लिए सूचीबद्ध किया है। अध्यक्ष एसडी चौहान ने बताया कि इस संबंध में उन्होंने एम्स निदेशक डॉ. श्रीनिवासन को पत्र लिखकर 30 अक्टूबर, 2025 की भर्ती अधिसूचना को तत्काल निरस्त करने की मांग की है, क्योंकि यह नई नीति दिव्यांगों के लिए आरक्षित पदों को समाप्त करती है, जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 का उल्लंघन है।