AIIMS का 50वां दीक्षांत समारोह: स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने छात्रों को किया सम्मानित, देश में ही स्वास्थ्य सेवा देने की अपील

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) का 50वां दीक्षांत समारोह शनिवार को दिल्ली कैंट स्थित मानेकशॉ सेंटर में आयोजित किया गया। बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा और अनुसंधान में योगदान के लिए चिकित्सा जगत के सात विशिष्ट लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया।

वहीं स्नातक व स्नातकोत्तर में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 11 छात्रों को मेडल व सात को पुस्तक पुरस्कार से नवाजा गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश के स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से वृद्धि हो रही है। अब हमारे डाक्टरों को विदेश जाने की जरूरत नहीं। उन्होंने उपाधि पाने वाले 326 मेडिकल छात्रों से देश में ही स्वास्थ्य सेवा, शोध और अकादमिक में योगदान की अपील की।

11 वर्षों में बने 23 नए एम्स उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में देश में 23 नए एम्स वजूद में आए। इनमें से अधिकतर तैयार हैं। दो-चार बचे हैं, वो भी अगले एक-डेढ़ वर्ष में तैयार हो जाएंगे। हर तीन महीने में रेगुलर इंटरव्यू की व्यवस्था है। एमबीबीएस छात्राएं और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र से जुड़ें। समारोह में 326 स्नातक व परास्नातक छात्रों को डिग्री वितरित की गई।