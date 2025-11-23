भारत का हर सातवां व्यक्ति मानसिक विकार का शिकार, 92 प्रतिशत लोगों को नहीं मिल पाता इलाज

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। भारत का हर सातवां व्यक्ति किसी न किसी मानसिक विकार से जूझ रहा है, इसमें 70 से 92 प्रतिशत लोगों को उपचार नहीं मिल पाता। ऐसे में एआइ आधारित शुरुआती पहचान, व्यक्तिगत सहारा और व्यापक स्तर पर पहुंच एक महत्वपूर्ण समाधान बनकर उभर रहे हैं।

यह जानकारी शनिवार को मानसिक स्वास्थ्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) के उपयोग को लेकर आयोजित ‘ग्लोबल समिट आन एआइ फार मेंटल हेल्थ’ में विशेषज्ञों ने दी। भारत में मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एआइ के भविष्य, मानव केंद्रित नवाचार का आधार तैयार करने तथा राष्ट्रीय बहस को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया। सम्मेलन में भाग ले रहे नीति निर्माताओं, तकनीक विशेषज्ञों, मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों और शोधकर्ताओं ने एक मंच पर इसे लेकर चर्चा की।