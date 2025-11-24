'भारतीय सिनेमा के एक स्वर्णिम काल का अंत', LG वीके सक्सेना ने एक्टर धर्मेद्र के निधन पर जताया शोक

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर धर्मेंद्र, जिन्हें "ही-मैन" के नाम से जाना जाता है, का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। उनकी मौत की खबर से फिल्म इंडस्ट्री, नेताओं और फैंस में शोक की लहर दौड़ गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने उनके निधन पर एक्स पर पोस्ट कर दुख व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, "फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र का निधन भारतीय सिनेमा के एक स्वर्णिम काल का अंत है। अपने बेहतरीन अभिनय से अनेक किरदारों को जीवंत करने वाले धर्मेंद्र, एक महान कलाकार होने के साथ साथ एक शानदार व्यक्तित्व के जिंदादिल इंसान थे, जिन्होंने देश-दुनिया में लाखों लोगों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें। उनके परिवार और असंख्य प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। विनम्र श्रद्धांजलि। ॐ शांति !!"

कई दिनों से बीमार थे धर्मेंद्र धर्मेंद्र कई दिनों से बीमार थे और उन्हें सांस लेने में दिक्कत के कारण 31 अक्टूबर को ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उन्हें 12 नवंबर को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी। उनके परिवार ने एक बयान जारी कर बताया कि वह ठीक हो रहे हैं। 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। NDTV की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक्टर 10 नवंबर से वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे।