    'भारतीय सिनेमा के एक स्वर्णिम काल का अंत', LG वीके सक्सेना ने एक्टर धर्मेद्र के निधन पर जताया शोक

    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 05:16 PM (IST)

    दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अभिनेता धर्मेद्र के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें भारतीय सिनेमा का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया। उन्होंने कहा कि धर्मेद्र ने अपने अभिनय से दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाई थी, और उनके जाने से सिनेमा जगत को एक बड़ी क्षति हुई है। उन्होंने धर्मेद्र के परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त की।

    दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अभिनेता धर्मेद्र के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें भारतीय सिनेमा का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर धर्मेंद्र, जिन्हें "ही-मैन" के नाम से जाना जाता है, का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। उनकी मौत की खबर से फिल्म इंडस्ट्री, नेताओं और फैंस में शोक की लहर दौड़ गई।

    दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने उनके निधन पर एक्स पर पोस्ट कर दुख व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, "फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र का निधन भारतीय सिनेमा के एक स्वर्णिम काल का अंत है। अपने बेहतरीन अभिनय से अनेक किरदारों को जीवंत करने वाले धर्मेंद्र, एक महान कलाकार होने के साथ साथ एक शानदार व्यक्तित्व के जिंदादिल इंसान थे, जिन्होंने देश-दुनिया में लाखों लोगों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें। उनके परिवार और असंख्य प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। विनम्र श्रद्धांजलि। ॐ शांति !!"

    कई दिनों से बीमार थे धर्मेंद्र

    धर्मेंद्र कई दिनों से बीमार थे और उन्हें सांस लेने में दिक्कत के कारण 31 अक्टूबर को ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उन्हें 12 नवंबर को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी। उनके परिवार ने एक बयान जारी कर बताया कि वह ठीक हो रहे हैं। 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। NDTV की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक्टर 10 नवंबर से वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे।

    इंडस्ट्री से पहुंचे ये सेलिब्रिटी

    फिल्ममेकर करण जौहर ने सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र के निधन की खबर दी, जबकि एक्टर की बेटी ईशा देओल, उनके करीबी दोस्त अमिताभ बच्चन, आमिर खान और अगस्त्य नंदा उन्हें आखिरी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। करण ने इंस्टाग्राम पर लिखा, "यह एक युग का अंत है। एक बहुत बड़े मेगास्टार, मेनस्ट्रीम सिनेमा के हीरो, अविश्वसनीय रूप से हैंडसम और सबसे रहस्यमयी स्क्रीन प्रेजेंस वाले। वह भारतीय सिनेमा के एक सच्चे लेजेंड हैं और हमेशा रहेंगे। सिनेमा के इतिहास में एक अनोखी और शानदार पहचान, लेकिन सबसे बढ़कर, वह सच में एक बहुत अच्छे इंसान थे।"