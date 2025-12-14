Language
    फर्जी डर्मेटोलॉजिस्टों के खिलाफ कार्रवाई के लिए राज्यसभा में प्रस्ताव लाने की तैयारी, सांसद विवेक तन्खा ने दिया आश्वासन

    By Swadesh Kumar Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 03:14 AM (IST)

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। देशभर में त्वचा संबंधी रोगों का फर्जी डाक्टर उपचार कर रहे हैं। इससे लोगों की जानें भी गई हैं। इसे देखते हुए राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा ने संसद में ऐसे फर्जी डाक्टरों की शिकायतों के संबंध में सवाल पूछा था।

    इस पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने जवाब दिया कि उसके पास कोई शिकायत नहीं पहुंची है। इस पर इंडियन एसोसिएशन आफ डर्मेटोलाजिस्ट वेनरोलाजिस्ट एंड लेप्रोलाजिस्ट (आइएडीवीएल) के सदस्यों ने सांसद से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। इसमें एसोसिएशन की तरफ से उन्हें फर्जी डाक्टरों से संबंधित शिकायतें सौंपी गई हैं जो उन्होंने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और राज्यों के चिकित्सा प्रकोष्ठ को सौंपी है।

    एसोसिएशन के सदस्य डा. विनय सिंह, डा. दीपिका पांधी, डा. राहुल, डा. वरुण त्यागी ने बताया कि सांसद ने उन्हें आश्वासन दिया है कि इस मुद्दे पर वह राज्यसभा में विशेषाधिकार प्रस्ताव लाएंगे। डा. वरुण त्यागी ने कहा कि पूरे देश में जगह-जगह त्वचा रोग के फर्जी डाक्टर पनप रहे हैं। ये लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है।