फर्जी डर्मेटोलॉजिस्टों के खिलाफ कार्रवाई के लिए राज्यसभा में प्रस्ताव लाने की तैयारी, सांसद विवेक तन्खा ने दिया आश्वासन

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। देशभर में त्वचा संबंधी रोगों का फर्जी डाक्टर उपचार कर रहे हैं। इससे लोगों की जानें भी गई हैं। इसे देखते हुए राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा ने संसद में ऐसे फर्जी डाक्टरों की शिकायतों के संबंध में सवाल पूछा था।

इस पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने जवाब दिया कि उसके पास कोई शिकायत नहीं पहुंची है। इस पर इंडियन एसोसिएशन आफ डर्मेटोलाजिस्ट वेनरोलाजिस्ट एंड लेप्रोलाजिस्ट (आइएडीवीएल) के सदस्यों ने सांसद से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। इसमें एसोसिएशन की तरफ से उन्हें फर्जी डाक्टरों से संबंधित शिकायतें सौंपी गई हैं जो उन्होंने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और राज्यों के चिकित्सा प्रकोष्ठ को सौंपी है।