दिल्ली में DU की छात्रा पर एसिड अटैक, दोनों हाथ जले; बाइक सवार तीनों युवक फरार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके में रविवार को दिल्ली विश्वविद्यालय की एक 20 वर्षीय छात्रा पर एसिड अटैक का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दीप चंद बंधु अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता को गंभीर रूप से जलने के कारण भर्ती किया गया।

पीड़िता ने बताया कि वह अशोक विहार स्थित लक्ष्मी बाई कॉलेज में द्वितीय वर्ष की छात्रा है। वह अतिरिक्त कक्षा के लिए कॉलेज जा रही थी, तभी यह घटना हुई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है।

पीड़िता के बयान के अनुसार, हमला उसके परिचित जितेंद्र और उसके दो साथियों ईशान और अरमान ने किया। तीनों मोटरसाइकिल पर आए थे। ईशान ने कथित तौर पर अरमान को एसिड की बोतल दी, जिसके बाद अरमान ने पीड़िता पर एसिड फेंक दिया। पीड़िता ने चेहरा बचाने की कोशिश की, लेकिन उसके दोनों हाथ झुलस गए। हमले के बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए।