    दिल्ली में DU की छात्रा पर एसिड अटैक, दोनों हाथ जले; बाइक सवार तीनों युवक फरार

    By RAKESH KR. SINGHEdited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 07:29 PM (IST)

    दिल्ली के मुकुंदपुर में डीयू की एक छात्रा पर एसिड अटैक हुआ। पीड़िता लक्ष्मी बाई कॉलेज में पढ़ती है और कॉलेज जाते समय उस पर हमला हुआ। उसने जितेंद्र और उसके साथियों पर एसिड फेंकने का आरोप लगाया है। हमले में पीड़िता के दोनों हाथ झुलस गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पीड़िता ने बताया कि जितेंद्र उसे परेशान कर रहा था।

    एक 20 वर्षीय छात्रा पर एसिड अटैक का सनसनीखेज मामला सामने आया।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके में रविवार को दिल्ली विश्वविद्यालय की एक 20 वर्षीय छात्रा पर एसिड अटैक का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दीप चंद बंधु अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता को गंभीर रूप से जलने के कारण भर्ती किया गया।

    पीड़िता ने बताया कि वह अशोक विहार स्थित लक्ष्मी बाई कॉलेज में द्वितीय वर्ष की छात्रा है। वह अतिरिक्त कक्षा के लिए कॉलेज जा रही थी, तभी यह घटना हुई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है।

    पीड़िता के बयान के अनुसार, हमला उसके परिचित जितेंद्र और उसके दो साथियों ईशान और अरमान ने किया। तीनों मोटरसाइकिल पर आए थे। ईशान ने कथित तौर पर अरमान को एसिड की बोतल दी, जिसके बाद अरमान ने पीड़िता पर एसिड फेंक दिया। पीड़िता ने चेहरा बचाने की कोशिश की, लेकिन उसके दोनों हाथ झुलस गए। हमले के बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए।

     पीड़िता ने यह भी खुलासा किया कि जितेंद्र लंबे समय से उसका पीछा कर रहा था और एक महीने पहले दोनों के बीच तीखी बहस हुई थी। घटना की सूचना मिलते ही क्राइम और फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) की टीमें मौके पर पहुंचीं और जांच शुरू की। पीड़िता के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की उम्मीद जताई जा रही है। 