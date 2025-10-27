Language
    दिल्ली में नहीं थम रहा एसिड अटैक का कहर, महिलाओं की सुरक्षा पर गहराया संकट

    By Shamse Alam Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 03:27 AM (IST)

    दिल्ली में एसिड अटैक की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जो चिंता का विषय है। सख्त कानून के बावजूद, महिलाएं इस अपराध का शिकार हो रही हैं। हाल के वर्षों में कई मामले सामने आए हैं, जिनसे पता चलता है कि एसिड अटैक जैसी घटनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं हो पाया है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे अपराधों पर सख्त निगरानी, त्वरित न्यायिक कार्रवाई और एसिड की बिक्री पर कड़ा नियंत्रण आवश्यक है।

    Hero Image

    नहीं थम रहा एसिड अटैक का कहर

    शमसे आलम, बाहरी दिल्ली। राजधानी में एसिड अटैक की घटनाएं लगातार चिंता का विषय बनी हुई हैं। कानून सख्त होने के बावजूद महिलाएं इस जघन्य अपराध का शिकार हो रही हैं। हाल के वर्षों में सामने आए कई मामले से यह साफ हो गया कि एसिड अटैक जैसी घटनाओं पर अभी भी पूरी तरह अंकुश नहीं लग पाया है।

    बीते अगस्त में पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर इलाके में एक व्यक्ति को पत्नी पर रासायनिक पदार्थ फेंकने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के अनुसार, आरोपित और उसकी पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद गुस्से में उसने यह कदम उठाया। 

    17 वर्षीय किशोरी पर तेजाब फेंका 

    महिला को गंभीर चोटें आईं और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं, वर्ष 2023 में मध्य दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में 17 वर्षीय किशोरी पर तेजाब फेंका गया था। पीड़िता छोटी बहन को स्कूल छोड़ने जा रही थी, तभी बाइक सवार युवक ने उस पर एसिड फेंक दिया। इस हमले में युवती गंभीर रूप से झुलस गई थी। 

    वहीं, 2022 में भी द्वारका में इसी तरह की दर्दनाक घटना हुई थी। यहां दो युवकों ने मोटरसाइकिल से जाते हुए 17 वर्षीय लड़की पर एसिड फेंक दिया था। घटना में युवती का चेहरा और गला बुरी तरह झुलस गई थी, साथ ही उसकी आंखों की रोशनी पर भी स्थायी असर पड़ा। इस वारदात ने पूरे शहर को झकझोर दिया था। 

    12 साल की सख्त कैद की सजा 

    ऐसे हमले केवल युवतियों तक सीमित नहीं हैं। वर्ष 2014 में पश्चिमी दिल्ली के राजौरी गार्डन में एक महिला डाक्टर पर एसिड से हमला किया गया था, जब वह काम पर जा रही थी। पुलिस जांच में सामने आया कि यह वारदात डाक्टर के एक परिचित ने की थी। अदालत ने हाल ही में आरोपित को 12 साल की सख्त कैद की सजा सुनाई है।

    लगातार बढ़ते इन मामलों ने एक बार फिर दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे अपराधों पर सख्त निगरानी, तेज न्यायिक कार्रवाई और एसिड की बिक्री पर कड़े नियंत्रण की सख्त जरूरत है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके।