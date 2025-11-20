माओवादी नेता माड़वी हिड़मा के मारे जाने पर JNU में ABVP ने निकाला 'विजय मार्च', लगाए भारत माता की जय के नारे
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में ABVP ने माओवादी नेता माडवी हिड़मा के मारे जाने पर सुरक्षा बलों के सम्मान में 'विजय मार्च' निकाला। छात्रों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम् के नारे लगाए। ABVP का कहना है कि हिड़मा के मारे जाने से उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई को मजबूती मिलेगी। यह मार्च सुरक्षा बलों के साहस और छात्रों की राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU परिसर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP इकाई ने बुधवार को कुख्यात माओवादी नेता माडवी हिड़मा के मारे जाने पर सुरक्षा बलों के साहस और पराक्रम को समर्पित ‘विजय मार्च’ निकाला। यह मार्च साबरमती टी-प्वाइंट से शुरू होकर मुख्य द्वार तक निकाला गया।
इसमें बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लेकर सुरक्षाबलों के प्रति समर्थन और सम्मान व्यक्त किया।
खूब लगे भारत माता की जय और वंदे मातरम् के जयघोष
रैली के दौरान छात्रों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम् के जयघोष के साथ उन जवानों के प्रति कृतज्ञता दिखाई, जो देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने में निरंतर समर्पित रहते हैं। एबीवीपी के पदाधिकारियों ने कहा कि हिड़मा वर्षों से निर्दोष नागरिकों और सुरक्षाबलों पर हमलों की साजिश रचता रहा था। उसके मारे जाने से उग्रवाद के खिलाफ चल रही लड़ाई को मजबूती मिली है।
एबीवीपी जेएनयू के अध्यक्ष मयंक पांचाल ने कहा कि विजय मार्च सुरक्षा बलों के साहस का सम्मान है और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति छात्रों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, वहीं जेएनयू मंत्री प्रवीण पीयूष ने कहा कि यह कार्यक्रम उन वीर जवानों को समर्पित है जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देते हैं।
