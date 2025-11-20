माओवादी नेता माड़वी हिड़मा के मारे जाने पर JNU में ABVP ने निकाला 'विजय मार्च', लगाए भारत माता की जय के नारे

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU परिसर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP इकाई ने बुधवार को कुख्यात माओवादी नेता माडवी हिड़मा के मारे जाने पर सुरक्षा बलों के साहस और पराक्रम को समर्पित ‘विजय मार्च’ निकाला। यह मार्च साबरमती टी-प्वाइंट से शुरू होकर मुख्य द्वार तक निकाला गया।

इसमें बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लेकर सुरक्षाबलों के प्रति समर्थन और सम्मान व्यक्त किया। खूब लगे भारत माता की जय और वंदे मातरम् के जयघोष रैली के दौरान छात्रों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम् के जयघोष के साथ उन जवानों के प्रति कृतज्ञता दिखाई, जो देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने में निरंतर समर्पित रहते हैं। एबीवीपी के पदाधिकारियों ने कहा कि हिड़मा वर्षों से निर्दोष नागरिकों और सुरक्षाबलों पर हमलों की साजिश रचता रहा था। उसके मारे जाने से उग्रवाद के खिलाफ चल रही लड़ाई को मजबूती मिली है।