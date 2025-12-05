Language
    दिल्ली में भगोड़ा अपराधी ‘मुर्गा’ गिरफ्तार, रेप-पॉक्सो-हत्या की कोशिश के 4 मामले दर्ज

    By Mohammed Saqib Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 03:40 PM (IST)

    दिल्ली क्राइम ब्रांच ने राजौरी गार्डन इलाके से हत्या की कोशिश के मामले में भगोड़े अपराधी मोनू उर्फ मुर्गा को गिरफ्तार किया है। आरोपी पहले भी कई आपराधि ...और पढ़ें

    दिल्ली क्राइम ब्रांच ने राजौरी गार्डन इलाके से हत्या की कोशिश के मामले में भगोड़े अपराधी मोनू उर्फ मुर्गा को गिरफ्तार किया है। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। क्राइम ब्रांच की टीम ने राजौरी गार्डन थाना इलाके में हत्या की कोशिश के एक मामले में भगोड़ा घोषित एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। उसकी पहचान रघुबीर नगर के मोनू उर्फ मुर्गा उर्फ भात्रा के रूप में हुई है, जो पहले हत्या की कोशिश, रेप और POCSO एक्ट समेत चार अलग-अलग आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। उसे 2021 में राजौरी गार्डन थाने में दर्ज हत्या की कोशिश के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था।

    गिरफ्तारी के लगभग दो महीने बाद कोर्ट ने उसे जमानत दे दी थी। मामले में चार्जशीट दाखिल की गई थी, लेकिन आरोपी ट्रायल के दौरान कभी पेश नहीं हुआ और इस साल फरवरी में कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था।

    डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक, आरोपी को पकड़ने के लिए ACP गिरीश कौशिक की देखरेख में और इंस्पेक्टर संदीप तुशीर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी। टीम ने आरोपी के ठिकानों से स्थानीय जानकारी इकट्ठा की।

    इस जांच के दौरान पता चला कि आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अपना पता बदल लिया था और दिल्ली के विष्णु गार्डन में कहीं छिपा हुआ था। हेड कांस्टेबल सोहित दहिया से मिली खास जानकारी के आधार पर, टीम ने उसे विष्णु गार्डन में गुरु नानक इलेक्ट्रिकल्स के पास एक रेड के दौरान गिरफ्तार किया।

    इस तरह उसका नाम "मुर्गा" पड़ा

    पूछताछ में पता चला कि 2015 में, उस पर पहली बार एक महिला पर हमला करने और रेप करने का केस दर्ज हुआ था। उसी साल, उसने एक नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न किया, और उसके खिलाफ रेप और POCSO एक्ट के तहत एक और केस दर्ज किया गया। उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया।

    वह मुर्गियां बेचता था, जिससे उसका निकनेम "मुर्गा" पड़ा। 2018 में, उसने अपने साथियों के साथ एक आदमी को चाकू मारा और उस पर हत्या की कोशिश का चार्ज लगा। उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उसे उस केस में बेल मिल गई।