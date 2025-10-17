Language
    दिल्ली में चार साल से फरार अपराधी गिरफ्तार, पुलिस से बचने के लिए नाम बदलकर बढ़ा ली थी दाढ़ी

    By Rakesh Kumar Singh Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 04:10 AM (IST)

    दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने विनीत भट्ट उर्फ विक्की नामक एक भगोड़े अपराधी को गिरफ्तार किया है। वह चार साल से फरार था और उसने अपना नाम व पता बदल लिया था। पुलिस ने उसे तिलक मार्ग के पास बप्पा नगर झुग्गी से गिरफ्तार किया। वह चोरी और सेंधमारी के मामलों में शामिल था और पहले भी कई मामले दर्ज हैं।

    दिल्ली पुलिस ने चार साल से फरार भगोड़े अपराधी को किया गिरफ्तार

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने तीन आपराधिक मामलों में भगोड़ा घोषित अपराधी विनीत भट्ट उर्फ विक्की को गिरफ्तार कर लिया है। वह तिलक मार्ग व कोटला मुबारकपुर थानाक्षेत्र में चोरी व सेंधमारी के मामले में चार साल से फरार था।

    पुलिस से बचने के लिए उसने अपना नाम व पता बदल लिया था साथ ही रूप बदलने के लिए दाढ़ी भी बढ़ा ली थी, लेकिन तकनीकी जांच व मुखबरों के जरिये पता लगा क्राइम ब्रांच ने बदमाश को दबोच लिया।

    डीसीपी आदित्य गौतम के मुताबिक विनीत भट्ट एसीपी गिरीश कौशिक व इंस्पेक्टर अजीत कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बप्पा नगर झुग्गी, तिलक मार्ग में उसके नए ठिकाने के बारे में पता लगा उसे मंगलवार को दबोच लिया।

    शुरुआत में वह मोनू पासवान नाम के एक व्यक्ति के साथ जुड़कर वह अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए आस-पास के इलाकों में घरों में चोरी और सेंधमारी करता था। बप्पा नगर झुग्गी में वह दिन के समय घर में रहता था। रात में वारदात को अंजाम देने के लिए वह साथी के संग निकलता था। इसके खिलाफ केएम पुर और तिलक मार्ग थाने में चोरी और सेंधमारी के पहले से सात मामले दर्ज हैं।