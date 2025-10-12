दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया एमफिल, नौकरी छोड़ बैंक लूटने वाला भगोड़ा गिरफ्तार 

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में एमफिल करने के बाद नौकरी से गुजारा नहीं हुआ तो आरोपित ने अपराध की दुनिया में कदम रखा। उसने अकेले ही बिहार के सीतामढ़ी में एक सनसनीखेज बैंक लूट को अंजाम दिया और इसके बाद माडल टाउन इलाके में अपने साथियों के साथ मिलकर दो और लूट की वारदातों में शामिल रहा।

आखिरकार क्राइम ब्रांच की टीम ने उसे हरियाणा के सोहना से दबोच लिया, जिसकी पहचान सीतामढ़ी, बिहार के दीप शुभम के रूप में हुई है। जमानत पर छूटने के बाद वह फरार हो गया था, जिसके बाद न्यायालय द्वारा उसे भगोड़ा घोषित किया था।



क्राइम ब्रांच के उपायुक्त हर्ष इंदौरा के मुताबिक, थाना माडल टाउन में लूट की शिकायत दर्ज कराते हुए मनमीत गुलेरिया ने बताया था कि 17 सितंबर 2021 को दोपहर लगभग 2:50 बजे गुजरांवाला टाउन स्थित 24 कैरेट कार्यालय में कार्यरत थीं, जब दो हथियारबंद व्यक्ति अंदर घुस आए। एक ने पिस्टल तानकर 60.6 लाख नकद और मोबाइल फोन लूट लिए और शिकायतकर्ता और गार्ड को बंद कर भाग निकले।

दूसरा मला भी मॉडल टाउन थाने में दर्ज हुआ, जिसमें शिकायतकर्ता रशिका ने बताया कि 25 अक्टूबर 2021 को लगभग तीन बजे गुजरांवाला टाउन स्थित 24 कैरेट राज ज्वैलर्स में एक व्यक्ति पिस्टल लेकर आया और जान से मारने की धमकी देकर कैश काउंटर से नकदी लूटकर फरार हो गया। दोनों मामलों में उसे न्यायालय ने भगोड़ा घोषित किया था और मामला क्राइम ब्रांच को सौंपा गया।

इस दौरान नौ अक्टूबर को हवलदार अजय को एक गुप्त सूचना मिली थी कि भगोड़ा हरि नगर, सोहना, हरियाणा में आने वाला है। सूचना पर एसीपी राजपाल डबास की देखरेख में और इंस्पेक्टर सतीश मलिक के नेतृत्व में टीम गठित की गई और जाल बिछाते हुए उसे हरि नगर, सोहना से दबोच लिया।

दिल्ली विश्वविद्यालय से किया एमएससी और एम.फिल पूछताछ में आरोपित ने बताया कि जगन्नाथ मिश्रा कालेज, मुजफ्फरपुर, बिहार से 12वीं तक की पढ़ाई की। वह आगे की पढ़ाई के लिए वर्ष 2009 में दिल्ली आ गया और उसने वर्ष 2012 में किरोड़ीमल कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से बीएससी (आनर्स) रसायन विज्ञान में स्नातक किया।

इसके बाद, उसने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमएससी और एम.फिल (रसायन विज्ञान) किया। इसके बाद, उसने दो साल तक जेनपैक्ट कॉल सेंटर में काम किया। आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते वर्ष 2017 में, उसने बैंक आफ इंडिया, थाना पुपरी, जिला सीतामढ़ी, बिहार में अकेले ही लूट की वारदात को अंजाम दिया।



स्माक बम से बैंक में की लूट बैंक में लूट के लिए उसने पटाखे का उपयोग करके धुआं फैलाने के लिए उसमें मिथाइल एसीटेट और बेंजीन मिलाकर एक स्मोक बम तैयार किया। फिर, उसने पिस्टल के बलपर बैंक से लगभग 3.60 लाख नकदी लूट ली। वह एक बस में सवार हुआ और लूटी गई नकदी के साथ दिल्ली आया।