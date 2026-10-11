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'रात 3:30 बजे मेरे माता-पिता को परेशान किया गया', दिल्ली पुलिस के वीडियो क्लिप पर बोले अभिजीत दीपके

By Digital Desk Edited By: Neeraj Tiwari
Published: Sun, 11 Oct 2026 08:14 PM (IST)Updated: Sun, 11 Oct 2026 08:20 PM (IST)

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं, उन्हें 'वर्दीधारी गुंडे' बताया है। ...और पढ़ें

सीजेपी के अभिजीत दीपके ने दिल्ली पुलिस पर कई सवाल उठाए हैं। फाइल फोटो

सीजेपी के अभिजीत दीपके ने दिल्ली पुलिस पर कई सवाल उठाए हैं। फाइल फोटो

HighLights

  1. अभिजीत दीपके ने दिल्ली पुलिस को 'वर्दीधारी गुंडे' कहा।

  2. दादी के निधन पर फोन इस्तेमाल करने से रोका गया।

  3. हिरासत में वकील से बात करने की अनुमति नहीं मिली।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक और रविवार को ही हिरासत से रिहा हुए अभिजीत दीपके ने दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर और तीखे आरोप लगाए हैं।

पुलिस हिरासत के दौरान उन्हें अपनी दादी के निधन की खबर मिलने और उसके बाद हुए घटनाक्रम का जिक्र करते हुए दीपके ने दिल्ली पुलिस को 'वर्दीधारी गुंडे' करार दिया है।

साथ ही, उन्होंने केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह पर भी जमकर निशाना साधा है। यह भी कहा कि रात में साढ़े तीन बजे उठाकर उन्हें माता-पिता से बात करने को कहा गया।

'दादी के निधन के बाद भी फोन देने से किया इनकार'

अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि हिरासत में रहने के दौरान जब पुलिस ने उन्हें उनकी दादी के निधन की जानकारी दी, तो उन्होंने अपने गांव में कजिन को फोन करने के लिए केवल दो मिनट का समय मांगा ताकि वे अपने फोन से नंबर निकाल सकें।

उन्होंने कहा कि उन्हें नंबर याद नहीं था, इसलिए उन्होंने सिर्फ दो मिनट के लिए अपना फोन मांगा था, जिसे पुलिस ने देने से साफ मना कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि कानूनन उन्हें अपने वकील से बात करने का अधिकार है, लेकिन पुलिस ने इसकी भी अनुमति नहीं दी।

'रात के 3:30 बजे माता-पिता को फोन करने का दबाव'

दीपके ने पुलिस पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए कहा कि शनिवार-रविवार की दरमियानी रात करीब 3:30 बजे पुलिस उनके पास आई और उनसे अपने माता-पिता को फोन करके यह बताने को कहा कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।

कानूनी प्रक्रिया पर सवाल

उन्होंने सवाल उठाया कि अगर पुलिस को गिरफ्तारी की सूचना देनी ही थी, तो उन्होंने पूरे दिन ऐसा क्यों नहीं किया? सुबह तक का इंतजार क्यों नहीं किया गया? उन्होंने कहा कि रात के वक्त उनके माता-पिता को नींद से जगाकर बेटे की गिरफ्तारी की खबर देना उन्हें मानसिक सदमा पहुंचाने जैसा था।

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'मैंने किसी बॉन्ड पर हस्ताक्षर नहीं किए, संघर्ष जारी रहेगा'

केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए दीपके ने कहा, 'अमित शाह ने पुलिस को इस तरह के कृत्यों में लगा दिया है, लेकिन वे इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं।' उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने किसी भी बॉन्ड पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और वे अपनी लड़ाई जारी रखने के लिए एक बार फिर सड़कों पर उतरेंगे। हालांकि, सोशल मीडिया पर अभिजीत दीपके ने जिस बांड पर साइन करके शांति बनाए रखने की शर्त को स्वीकार किया है, वह वायरल हो रहा है।

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