'रात 3:30 बजे मेरे माता-पिता को परेशान किया गया', दिल्ली पुलिस के वीडियो क्लिप पर बोले अभिजीत दीपके

#WATCH | नागपुर | कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दिपके ने कहा, "दिल्ली पुलिस आई और मुझे बताया कि मेरी दादी का निधन हो गया है। फिर मैंने दिल्ली पुलिस से कहा कि मुझे गाँव में रहने वाले अपने कज़िन को फ़ोन करने दिया जाए; मैंने उनसे सिर्फ़ दो मिनट के लिए मेरा फ़ोन लाने का अनुरोध किया। उन्होंने मना कर दिया, यह कहते हुए कि वे फ़ोन नहीं ला सकते और मुझसे नंबर देने को कहा। मैंने उनसे कहा कि मुझे नंबर याद नहीं है और उनसे सिर्फ़ दो मिनट के लिए फ़ोन देने को कहा ताकि मैं नंबर निकाल सकूँ और उन्हें दे सकूँ। तब भी, उन्होंने मुझे फ़ोन नहीं दिया। कानून के अनुसार, मुझे अपने वकील को फ़ोन करने का भी अधिकार है। दिल्ली पुलिस ने इसकी भी इजाज़त नहीं दी; उन्होंने मुझे अपने वकील को फ़ोन नहीं करने दिया... सुबह 3:30 बजे, दिल्ली पुलिस आई और मुझसे कहा कि मैं अपने माता-पिता को फ़ोन करूँ और उन्हें बताऊँ कि मुझे गिरफ़्तार कर लिया गया है। इसके पीछे क्या मकसद था? मुझे सुबह 3:30 बजे जगाना और मुझसे अपने माता-पिता को फ़ोन करने के लिए कहना—उन्हें भी जगाना—यह बताने के लिए कि मैं गिरफ़्तार हो गया हूँ? मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने पूरे दिन मेरे माता-पिता को यह क्यों नहीं बताया कि मुझे गिरफ़्तार कर लिया गया है या मुझे कहाँ रखा गया है। आपने उन्हें दिन में क्यों नहीं बताया? आप मुझे यह सुबह 3:30 बजे क्यों बता रहे हैं? सुबह तक इंतज़ार क्यों नहीं किया? उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि यह एक कानूनी प्रक्रिया है। यह किस तरह की कानूनी प्रक्रिया है जिसमें किसी के माता-पिता को सुबह 3:30 बजे फ़ोन करके यह बताना पड़े कि उनके बेटे को गिरफ़्तार कर लिया गया है?... दिल्ली पुलिस के ये गुंडे चाहते थे कि मैं सुबह 3:30 बजे अपने माता-पिता को फ़ोन करूँ और उन्हें यह खबर देकर सदमा पहुँचाऊँ कि मुझे गिरफ़्तार कर लिया गया है। उनके पास कोई... इंसानियत—बिल्कुल भी नहीं। वे वर्दी पहने गुंडे हैं—वर्दीधारी बदमाश—और अमित शाह ने उन्हें ऐसे ही गुंडों में बदल दिया है... मैंने किसी बॉन्ड पर दस्तखत नहीं किए हैं। हम फिर से सड़कों पर उतरेंगे; हम अमित शाह और मोदी जैसे लोगों से डरने वाले नहीं हैं..."