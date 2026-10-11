'ऐसा कोई बॉन्ड साइन नहीं किया', रिहाई के बाद अभिजीत दीपके ने फिर भरी आंदोलन की हुंकार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) नेता अभिजीत दीपके ने फिर से सड़कों पर उतरने का संकल्प दोहराया है, उन्होंने कहा कि विरोध करने पर कोई रोक नहीं है।

अभिजीत दीपके ने रविवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन फिर से शुरू करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई बॉन्ड या अंडरटेकिंग साइन नहीं किया है जो उन्हें सड़कों पर उतरने से रोकता हो।

पाबंदियां हमें विरोध करने से नहीं रोक पाएंगी- दीपके यह बयान सीजेपी के उन आरोपों के बीच आया है जिनमें कहा गया है कि दिल्ली में हालिया आंदोलन के दौरान अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों पर पाबंदियां लगाईं और पार्टी नेताओं को हिरासत में लिया। दीपके ने कहा ये पाबंदियां पार्टी को अपना विरोध जारी रखने से नहीं रोक पाएंगी।