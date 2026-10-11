हिरासत में बैठे अभिजीत दीपके को दादी के निधन की सूचना दी थी या नहीं? दिल्ली पुलिस ने जारी किया वीडियो

#WATCH दिल्ली: DCP PRO नेहा यादव ने कहा, "जैसे ही दिल्ली पुलिस को अभिजीत दीपके की दादी के निधन की सूचना प्राप्त हुई, यह दुखद समाचार उन तक पहुंचाने के लिए पुलिसकर्मी उनके पास गए और हर प्रकार की मदद के लिए संवेदनशील भाव के साथ उनसे पूछा गया। उनसे लगातार पूछा गया कि उनके माता-पिता से उनकी बात करा दें, जो उन्होंने मना किया। एकदम से ऐसी न्यूज़ से उभरकर थोड़ा सोचने का टाइम भी दिया गया। फिर दोबारा से मदद के लिए पूछा। CJP की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तथ्य को गलत तरीके से चित्रित किया गया है...CJP को पिछली बार परमिशन दी गई थी तब इन्होंने कानून को फॉलो नहीं किया और इनके द्वारा जुटाई गई भीड़ द्वारा भारी पथराव, आगजनी, हिंसा की गई तथा सरकारी संपत्तियों का भारी नुकसान भी पहुंचाया। इन मामलों तथा वर्तमान में सुरक्षा व कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जंतर मंतर पर प्रस्तावित धरना प्रदर्शनी की अनुमति नहीं दी गई थी। दिल्ली की सुरक्षा एवं नागरिकों के जान-माल के बचाव हेतु दिल्ली के कई क्षेत्रों में धारा 163 BNSS लगाई गई। जिसके तहत किसी भी तरह के जमावड़े एवं प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी। इसलिए अभिजीत दीपके और उनके दो साथियों को कॉकरेट जनता पार्टी द्वारा जंतर मंतर पर दिए गए विरोध प्रदर्शन के कॉल के मद्देनजर 10 अक्टूबर को हिरासत में लिया गया था क्योंकि उक्त प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी।"