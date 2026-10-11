'क्या NHRC सो रहा है, कहां हैं HC और सुप्रीम कोर्ट?', CJP नेता सौरभ दास ने उठाया प्रणय अहीरे का मुद्दा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सौरभ दास ने रविवार को पार्टी के मुंबई प्रमुख प्रणय अहीरे पर कथित हमले और हिरासत में प्रताड़ना को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी), उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय पर गंभीर सवाल उठाए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दास ने सवाल किया कि क्या मानवाधिकार आयोग सो रहा है?

प्रणय अहीर पर कथित हमले का मामला बता दें कि शनिवार को दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान सीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया था कि दिल्ली पुलिस द्वारा कथित रूप से मारपीट किए जाने के बाद प्रणय अहीरे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पार्टी का कहना है कि वे अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग कर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे।