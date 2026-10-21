अभिजीत दीपके का पीएम मोदी पर तंज, रांका और दास पर कोर्ट के GenZ कमेंट के बाद साधा निशाना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दीपके ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। दीपके का यह पोस्ट दिल्ली हाई कोर्ट की GenZ टिप्पणी के बाद आया है।

दीपके ने एक्स पर अपने आधिकारिक हैंडल से पीएम मोदी की तस्वीर पोस्ट की और लिखा, सिर्फ एक व्यक्ति हैं जो जेनजी होने लायक हैं। <blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">The only person who qualifies as a GenZ https://t.co/L70BGBegEG</p>— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) <a href="https://x.com/abhijeet_dipke/status/2112840162313216267?ref_src=twsrc%5Etfw">October 21, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> अभिजीत ने ऐसा क्यों लिखा? दरअसल आज दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सौरव और रांका को अपनी याचिका वापस लेने को कहा और फिर जस्टिस प्रसाद ने कहा कि अगर आप जिद कर रहे हैं, तो कृपया बहस के लिए आगे आएं। वैसे, आपकी उम्र क्या है? कोर्ट ने पूछा, आप जेन-जी नहीं हैं...?