दीवाली पर बढ़े प्रदूषण को लेकर भाजपा और आप में घमासान, CM रेखा गुप्ता क्या बोलीं?

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दीवाली की रात बढ़े प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी बुधवार को एक बार फिर आमने-सामने आ गईं, दोनों ने एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए। आप ने दिल्ली की भाजपा सरकार पर दीवाली की रात प्रदूषण निगरानी केंद्रों को बंद करने और स्थिति को छिपाने के लिए वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) के आंकड़ों में हेरफेर करने का आरोप लगाया। वहीं, सत्तारूढ़ दल ने राष्ट्रीय राजधानी की ''बेहद खराब'' वायु गुणवत्ता के लिए पंजाब में पराली जलाने को जिम्मेदार ठहराया।



आप की दिल्ली इकाई के प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने सरकारी स्तर पर आंकड़ों की चोरी की है, उनके अनुसार एक्यूआइ रीडिंग लगभग 350 दिखाई गई, जबकि वास्तविक स्तर 1,700 को पार कर गया था।

उन्होंने दावा किया कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और आइआइटीएम द्वारा संचालित कई निगरानी केंद्र एक ही समय पर बंद हो गए और हवा साफ होने के बाद ही वापस आए। कहा कि यह दिल्ली के लोगों के साथ बेईमानी और छल है।

उधर, आरोपों का जवाब देते हुए, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने न केवल दिल्ली, बल्कि पंजाब को भी बर्बाद कर दिया है। पंजाब की हवा अब प्रदूषित है। पंजाब में कभी बहुत साफ और ताज़ा हवा हुआ करती थी, लेकिन अब उसकी हवा और खराब हो गई है।

पहले से कम हुआ प्रदूषणः रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस बार दीपावली में पिछले वर्षों की तुलना में प्रदूषण कम होने का दावा किया। कहा, पिछले वर्षों की तुलना में इस बार प्रदूषण स्तर दीपावली के दिन व अगले दिन कम रहा है। पहले तो पटाखे भी नहीं चलते थे। इस बार लोगों ने उत्साह के साथ दीपावली मनाई उसके बाद भी प्रदूषण का स्तर पहले से कम है।