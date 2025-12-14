अब साउथ पर भी फोकस बढ़ाएगी AAP, केरल पंचायत चुनाव में तीन सीटें जीतने पर मिली संजीवनी
आम आदमी पार्टी अब दक्षिण के राज्यों पर ध्यान केंद्रित करेगी। केरल पंचायत चुनाव में तीन सीटें जीतने के बाद पार्टी को प्रोत्साहन मिला है। रणनीतिकारों का ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी अब दक्षिण के राज्यों पर भी फाेकस बढ़ाएगी। केरल पंचायत चुनाव में मिलीं तीन सीटों के बाद आम आदमी पार्टी को दक्षिण की ओर बढ़ने पर बल मिला है। पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता अगर दक्षिण में समय देते हैं तो हालात और बेहतर होने की पूरी संभावना है।
आप ने पार्टी विस्तार के लिए वैसे तो देश भर के प्रमुख राज्यों के लिए अपने प्रभारी नियुक्त किए हैं। मगर अभी बहुत जोर दक्षिण की ओर नहीं है। हालांकि दक्षिण के सभी राज्यों के लिए अलग-अलग प्रभारी नियुक्त हैं और समय-समय पर वह उन राज्यों का दौरा भी कर रहे हैं। मगर केरल में पंचायत चुनाव में आईं तीन सीटों के बाद से आम आदमी पार्टी के नेताओं का मनोबल बढ़ा है।
आप रणनीतिकारों का मानना है कि पंचायत चुनाव ऐसा चुनाव है जिसके माध्यम से पूरा माहौल बनता है, यानी कि पंचायत चुनाव के बाद में बड़े चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी लाभ प्राप्त कर सकती है। उनकी मानें तो केरल पंचायत चुनाव में एक भी बड़ा नेता दिल्ली से नहीं गया और स्थानीय कार्यकर्ताओं ने केवल केजरीवाल के नाम पर चुनाव जीत लिया।
इससे साबित होता है कि अगर पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और दूसरे बड़े नेता अगर वहां अपना समय देते हैं तो इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं। इसी रणनीति के तहत पार्टी अब गोवा पंचायत चुनाव प्रचार में गए अरविंद केजरीवाल के वापस आने पर उनसे विचार विमर्श करेगी।
पार्टी की ओर से केरल प्रभारी व दिल्ली की पूर्व महापौर डॉ. शैली ओबेराय का कहना है कि दक्षिण में अपनी गतिविधि बढ़ाने के लिए शीर्ष नेतत्व फैसला लेगा, मगर यह तय है कि केवल में अब पार्टी गतिविधि बढ़ाने जा रही है। केरल में पार्टी के लिए बहुत संभावनाएं हैं।
आम आदमी पार्टी की इस समय पंजाब में पूर्ण बहुमत की सरकार है। दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार में सत्ता में रहने के बाद अब मुख्य विपक्षी पार्टी है। दिल्ली सरकार में आप 10 साल तक सत्ता में रही है।
वहीं पिछले चुनाव में जम्मू कश्मीर में आपका एक विधायक बना है, गुजरात विधानसभा में में आप के पांच प्रत्याशी चुनाव जीते थे। पार्टी के दो विधायक गोवा में भी हैं वहीं पंजाब से आप के पास एक संसदीय सीट भी है।
