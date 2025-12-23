LG की चिट्ठी पर आया AAP का बयान, कहा- सरकार भाव नहीं दे रही तो लेटरबाजी कर रहे

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने एलजी वीके सक्सेना द्वारा प्रदूषण को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखने पर पलटवार किया है। आप ने कहा कि एलजी दिल्ली वालों को भयंकर प्रदूषण में छोड़ गुजरात में घूम रहे हैं।

आप ने कहा कि एलजी को खुद की सरकार भाव नहीं दे रही है तो चर्चा में बने रहने के लिए लेटरबाजी कर रहे हैं। एलजी को बताना चाहिए कि रेखा गुप्ता सरकार से दिल्ली के प्रदूषण पर कब सवाल पूछेंगे? कहा कि भाजपा सरकार प्रदूषण रोकने में फेल हो गई तो अब लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अपने एलजी से लेटर लिखवा रही है।

आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने सवाल किया कि जिस तरह दिल्ली में प्रदूषण फैला है। एलजी को यह पत्र अब अरविंद केजरीवाल काे नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लिखना चाहिए। ढांडा ने कहा कि अगर एलजी को सवाल पूछने ही हैं, तो वे मौजूदा सरकार की गतिविधियों पर सवाल करें।