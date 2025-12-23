Language
    LG की चिट्ठी पर आया AAP का बयान, कहा- सरकार भाव नहीं दे रही तो लेटरबाजी कर रहे

    By V K Shukla Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 07:53 PM (IST)

    LG की चिट्ठी पर आम आदमी पार्टी ने दी प्रतिक्रिया।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने एलजी वीके सक्सेना द्वारा प्रदूषण को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखने पर पलटवार किया है। आप ने कहा कि एलजी दिल्ली वालों को भयंकर प्रदूषण में छोड़ गुजरात में घूम रहे हैं।

    आप ने कहा कि एलजी को खुद की सरकार भाव नहीं दे रही है तो चर्चा में बने रहने के लिए लेटरबाजी कर रहे हैं। एलजी को बताना चाहिए कि रेखा गुप्ता सरकार से दिल्ली के प्रदूषण पर कब सवाल पूछेंगे? कहा कि भाजपा सरकार प्रदूषण रोकने में फेल हो गई तो अब लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अपने एलजी से लेटर लिखवा रही है।

    आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने सवाल किया कि जिस तरह दिल्ली में प्रदूषण फैला है। एलजी को यह पत्र अब अरविंद केजरीवाल काे नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लिखना चाहिए। ढांडा ने कहा कि अगर एलजी को सवाल पूछने ही हैं, तो वे मौजूदा सरकार की गतिविधियों पर सवाल करें।

    पार्टी ने कहा कि दिल्ली में भाजपा सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है, इसलिए एलजी को जनता का ध्यान भटकाने का आदेश मिला है। भाजपा की अपनी सरकार और उनके लोग ही अपने एलजी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो लोगों को भी उन पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है।