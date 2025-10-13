'कांग्रेस का इतिहास ही पंजाब विरोधी नीतियों का है', AAP ने चिदंबदरम के बयान पर दी कड़ी प्रतिक्रिया
आम आदमी पार्टी ने पी. चिदंबरम के एक बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस का इतिहास पंजाब विरोधी रहा है। आप ने कांग्रेस पर पंजाब के साथ भेदभाव करने और राज्य के हितों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने चिदंबरम के बयान को पंजाब के लोगों के साथ धोखा बताया और माफी की मांग की।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम द्वारा आपरेशन ब्लू स्टार को लेकर दिए गए बयान पर आम आदमी पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आप के वरिष्ठ नेता और पंजाब के प्रभारी मनीष सिसोदिया और पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने सिख दंगे के गुनाहगार जगदीश टाइटलर को अपने साथ घुमाने और इन नेताओं को बड़े-बड़े पदों पर बैठने का आरोप लगा कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है।
सिसोदिया ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास ही पंजाब विरोधी नीतियों और संवेदनहीन राजनीति का प्रतीक रहा है। आज भी वही मानसिकता कांग्रेस के डीएनए में जिंदा है।
सिसोदिया ने एक्स पर कहा कि कांग्रेस ने बार-बार पंजाब की भावनाओं को आहत किया है और अपनी गलतियों से कभी सबक नहीं सीखा। कहा कि अगर वाकई सबक लिया होता, तो आज भी राहुल गांधी के साथ 1984 के दंगों के गुनहगार जगदीश टाइटलर न खड़े होते।
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के हर कार्यक्रम में टाइटलर की मौजूदगी यह साबित करती है कि कांग्रेस के लिए पंजाब के घावों की कोई अहमियत नहीं। उन्होंने कहा कि जिन कमलनाथ पर 1984 के दंगों में गंभीर आरोप लगे थे, उन्हें भी कांग्रेस ने मुख्यमंत्री और अन्य बड़े पदों से नवाजा। वहीं आप की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि कांग्रेस ने बार-बार सिखों की भावनाओं को आहत किया है।
