'कांग्रेस का इतिहास ही पंजाब विरोधी नीतियों का है', AAP ने चिदंबदरम के बयान पर दी कड़ी प्रतिक्रिया

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम द्वारा आपरेशन ब्लू स्टार को लेकर दिए गए बयान पर आम आदमी पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आप के वरिष्ठ नेता और पंजाब के प्रभारी मनीष सिसोदिया और पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने सिख दंगे के गुनाहगार जगदीश टाइटलर को अपने साथ घुमाने और इन नेताओं को बड़े-बड़े पदों पर बैठने का आरोप लगा कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है।

सिसोदिया ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास ही पंजाब विरोधी नीतियों और संवेदनहीन राजनीति का प्रतीक रहा है। आज भी वही मानसिकता कांग्रेस के डीएनए में जिंदा है।



सिसोदिया ने एक्स पर कहा कि कांग्रेस ने बार-बार पंजाब की भावनाओं को आहत किया है और अपनी गलतियों से कभी सबक नहीं सीखा। कहा कि अगर वाकई सबक लिया होता, तो आज भी राहुल गांधी के साथ 1984 के दंगों के गुनहगार जगदीश टाइटलर न खड़े होते।