मोहल्ला क्लीनिक बंद करने के विरोध में आप का प्रदर्शन, BJP सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। राजधानी दिल्ली में मोहल्ला क्लीनिकों को बंद करने के निर्णय के खिलाफ सोमवार को आम आदमी पार्टी ने विरोध-प्रदर्शन किया। गोविंदपुरी स्थित मोहल्ला क्लीनिक के सामने कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

वक्ताओं ने कहा कि दिल्ली में 31 मोहल्ला क्लीनिक पहले ही बंद कर दिए और अभी दो दिन पहले 170 और क्लीनिक बंद कर दिए गए हैं। आठ-10 दिनों में और क्लीनिक भी बंद होने वाले हैं। गोविंदपुरी के मोहल्ला क्लीनिक में रोज 150-200 बुजुर्ग, गरीब और आम लोग इलाज के लिए आते हैं। अ