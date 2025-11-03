मोहल्ला क्लीनिक बंद करने के विरोध में आप का प्रदर्शन, BJP सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी
दिल्ली में मोहल्ला क्लीनिकों को बंद करने के विरोध में आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। गोविंदपुरी में कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वक्ताओं ने बताया कि कई क्लीनिक बंद हो चुके हैं, जिससे गरीबों और बुजुर्गों को इलाज कराने में परेशानी होगी और उन पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। सौरभ भारद्वाज और कुलदीप कुमार जैसे आप नेता प्रदर्शन में शामिल हुए।
जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। राजधानी दिल्ली में मोहल्ला क्लीनिकों को बंद करने के निर्णय के खिलाफ सोमवार को आम आदमी पार्टी ने विरोध-प्रदर्शन किया। गोविंदपुरी स्थित मोहल्ला क्लीनिक के सामने कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
वक्ताओं ने कहा कि दिल्ली में 31 मोहल्ला क्लीनिक पहले ही बंद कर दिए और अभी दो दिन पहले 170 और क्लीनिक बंद कर दिए गए हैं। आठ-10 दिनों में और क्लीनिक भी बंद होने वाले हैं। गोविंदपुरी के मोहल्ला क्लीनिक में रोज 150-200 बुजुर्ग, गरीब और आम लोग इलाज के लिए आते हैं। अ
गर प्राइवेट डाक्टर के पास जाएंगे, तो ओपीडी कार्ड 1,200 रुपये का, दवा 1500-1600 रुपये की और टेस्ट 2000-3000 रुपये के आएंगे। यानी मोहल्ला क्लीनिक से जो 4000-5000 रुपये की बचत होती थी, वह अब लोगों के लिए बोझ बनेगी। फायदा सिर्फ बड़े-बड़े प्राइवेट अस्पतालों को होगा। प्रदर्शन में आप दिल्ली के प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज, कोंडली से विधायक कुलदीप कुमार आदि रहे।
