केरल में AAP का खुला खाता, पंचायत चुनाव में जीती तीन सीटें; केजरीवाल ने दी बधाई

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी एक तरफ जहां गोवा के पंचायत चुनाव में पूरी तैयारी से उतरी हुई है, इसी दौरान केरल के पंचायत चुनाव में उसने तीन सीटों के साक खाता खोल दिया है। चुनाव जीतने वाली तीनों महिला प्रत्याशी हैं। इनके नाम बीना कुरियन, सिनी एंटनी और स्मिता ल्यूक हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे अपनी पार्टी की बड़ी उपलब्धि बताया है।

केजरीवाल ने केरल के पंचायत चुनावों में जीत के लिए तीनों प्रत्याशियों को बधाई दी है। कहा कि यह जीत आप की ईमानदारी और जनसेवा की राजनीति में लोगों के बढ़ते भरोसे को दिखाती है। कहा कि आगे की सफल यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी हैं। अाप ने केरल में 300 से अधिक सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। दिल्ली की पूर्व महापौर व आम आदमी पार्टी की तरफ से केरल प्रभारी डा शैली ओबेराय ने कहा कि यह जीत उनकी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की रणनीति का हिस्सा है।

हर चुनाव में वोटर बड़ा, इसीलिए दिल्ली से वोट मांगने आया हूं : केजरीवाल गोवा के पंचायत चुनाव में प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनाव में मतदाताओं को सबसे बड़ा बताया। कहा कि हर चुनाव में वोटर बड़ा होता है, इसीलिए 20 दिसंबर को हाेने जा रहे जिला पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए दिल्ली से आया हूं।