दिल्ली उपचुनाव: उम्मीदवार की घोषणा के बाद AAP नेताओं में बगावत! इस बड़े नेता के इस्तीफे से पार्टी में खलबली

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। बगावत की आशंकाओं के चलते उम्मीदवारों की घोषणा से बच रही आम आदमी पार्टी (आप) ने उम्मीदवारों की सूची जारी होते ही अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। मटिया महल से पूर्व विधायक शोएब इकबाल ने अपने इस्तीफे की घोषणा की। शोएब ने घोषणा की कि उनके बेटे आले मोहम्मद इकबाल, जो आप विधायक हैं, भी उनके साथ इस्तीफा देंगे। उन्होंने मटिया महल विधानसभा क्षेत्र के पार्षदों से भी समर्थन का आह्वान किया।

12 नगर निगम सीटों के लिए 27 सितंबर को चुनाव की घोषणा की गई थी। नामांकन 3 नवंबर से शुरू हुए थे, लेकिन बगावत की आशंकाओं के चलते आप ने उम्मीदवारों के नाम नहीं दिए थे। हालाँकि, यह रणनीति विफल रही, क्योंकि रविवार शाम को उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही बगावत की लहर दौड़ गई।

शोएब इकबाल सात बार के विधायक हैं। उनके बेटे आले मोहम्मद इकबाल ने 2022 के नगर निगम चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीत हासिल की है। ऐसे में उनकी नाराज़गी कम से कम चांदनी महल सीट पर आप की मुश्किलें बढ़ा सकती है।

इस सीट पर उनकी मज़बूत पकड़ है। इसके अलावा, अगर वह किसी निर्दलीय उम्मीदवार को मैदान में उतारते हैं, तो मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। हालाँकि, शोएब के इस्तीफे को लेकर आप ने कहा है कि शोएब इकबाल ने पार्टी से सलाह-मशविरा किए बिना खुद अपने साले काशिफ कुरैशी को पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया था। हालाँकि, आप ने अपने ही कार्यकर्ता को टिकट दिया है।

पूर्व नेता प्रतिपक्ष और पूर्व पार्षद मैदान में आप ने जिन 12 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है, उनमें कई प्रमुख नाम शामिल हैं। मुंडका सीट से अनिल लाकड़ा को उम्मीदवार बनाया गया है। लाकड़ा पिछली उत्तरी दिल्ली नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष भी थे।

इसके अलावा, आप ने चांदनी चौक से दो बार कांग्रेस पार्षद रहे हर्ष शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। वह पहले सिविल लाइंस वार्ड से चुनाव लड़ते थे, लेकिन वार्ड के एक बड़े हिस्से के परिसीमन के कारण आप ने हर्ष शर्मा पर दांव लगाया है।

इसी तरह, पूर्व नेता प्रतिपक्ष विकास गोयल की पत्नी सीमा को अशोक विहार से टिकट दिया गया है। सीएम रेखा गुप्ता के विधायक बनने के बाद खाली हुई शालीमार बाग बी सीट से आप ने बबीता अहलावत को उम्मीदवार बनाया है। आप ने दक्षिणपुरी सीट से रामस्वरूप कनौजिया और संगम विहार सीट से महज 390 वोटों से हारने वाले नीरज यादव को टिकट नहीं दिया है।