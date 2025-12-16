दिल्ली में AQI के 500 पार पहुंचते ही थाली लेकर सड़क पर उतरे AAP नेता, पुलिस ने प्रदर्शकारियों को किया डिटेन
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ सचिवालय के सामने आम आदमी पार्टी (आप) के विरोध प्रदर्शन के दौरान, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। प्रदर् ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सचिवालय के बाहर प्रदर्शन का नेतृत्व किया। उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए तत्काल उपायों की मांग की और कहा कि BJP सरकार प्रदूषण नियंत्रण में पूरी तरह विफल साबित हुई है।
प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया, जिससे राजनीतिक विवाद बढ़ गया। दिल्ली-एनसीआर में AQI 'अतिगंभीर' स्तर पर बना हुआ है, जबकि सरकार GRAP-4 प्रतिबंध लागू करने और अन्य कदमों का दावा कर रही है।
