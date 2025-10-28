'CM साहिबा ने करा दी फजीहत', सौरभ भरद्वाज ने रेखा सरकार की ली चुटकी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। छठ पूजा को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के नेताओं के बीच पिछले कई दिनों से बयानबाजी हो रही है। ताजा मामले में आम आदमी पार्टी (आप) नेता सौरभ भरद्वाज ने मंगलवार को एक प्रेस वार्ता कर वासुदेव घाट पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम कैंसल होने पर रेखा सरकार की चुटकी ली है।

आप नेता ने कहा, "सीएम साहिबा ने प्रधानमंत्री की फजीहत करा दी! बिहार चुनाव से पहले मामला वायरल होने से 'नकली यमुना' में पीएम की छठ पूजा का कार्यक्रम कैंसिल करना पड़ा। बीजेपी की टॉप लीडरशिप दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार से बेहद शर्मिंदा है, क्योंकि रेखा सरकार ने पूरा प्लान चौपट कर दिया और प्रधानमंत्री की फजीहत करा दी।"

झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो- सौरभ भरद्वाज उन्होंने आगे कहा, "बीजेपी सरकार द्वारा बताए जाने वाले प्रदूषण और बेरोजगारी जैसे तमाम आंकड़ों पर अब दोबारा से बहस शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ दिनों पहले एक महिला से मिले, वहां नकली झोपड़ी बनाई गई। इससे पहले गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान इन्होंने नकली क्लासरूम बना दिया था।"

बीजेपी सरकार के ड्रामे और झूठ का भंडाफोड़- आप सौरभ भरद्वाज ने कहा, "पिछले कई दिनों से बीजेपी सरकार ने नकली यमुना बनाकर यह दिखाने का प्रयास किया कि हमने यमुना साफ कर दी। यह यमुना प्रधानमंत्री के फोटोशूट के लिए तैयार की गई थी, लेकिन जब इसकी पोल खुली तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना फोटोशूट कैंसिल कर दिया। यह बताता है कि बीजेपी कितने भी झूठ बोले, लेकिन सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता है।

झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो...🐦‍⬛ pic.twitter.com/mt5zB9EdLG — AAP (@AamAadmiParty) October 28, 2025 आप नेता ने कहा, "अब जब बीजेपी सरकार का ड्रामा और झूठ का भंडाफोड़ हो गया और प्रधानमंत्री को अपना फोटोशूट कैंसिल करना पड़ा तो बीजेपी कह रही है कि प्रधानमंत्री तो यहां आ ही नहीं रहे थे, लेकिन आज सुबह आखिरी समय तक तमाम न्यूज चैनेल पर यह खबर चली कि प्रधानमंत्री वासुदेव घाट पर छठ मनाने जायेंगे।" उल्लेखनीय है कि इससे पहले यमुना के पानी और आयोजन को लेकर दोनों पक्ष के नेता एक दूसरे के विरुद्ध बयानबाजी कर रहे थे। राजनतीकि लड़ाई के बीच श्रद्धालुओं ने मंगलवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर चार दिनों के व्रत का समापन किया। इसके बाद भी नेता जुबानी लड़ाई में व्यस्त हैं। इस बार चार वर्षों के बाद यमुना किनारे छठ पूजा का आयोजन किया गया।

यमुना किनारे बने 17 घाटों पर लाखों श्रद्धालुओं ने सूर्य को अर्घ्य दिया। दिल्ली सरकार और भाजपा नेताओं का कहना था कि पूर्व की आप सरकार ने यमुना किनारे छठ पूजा के आयोजन पर रोक लगाई थी। भाजपा सरकार ने इस रोक को हटाकर भव्य तरीके से छठ पूजा का आयोजन किया। यमुना की सफाई के कारण लोग साफ पानी में पूजा अर्चना कर सके।