    'CM साहिबा ने करा दी फजीहत', सौरभ भरद्वाज ने रेखा सरकार की ली चुटकी

    By Abhishek Tiwari Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 02:26 PM (IST)

    छठ पूजा को लेकर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने वासुदेव घाट पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रद होने पर दिल्ली की भाजपा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने 'नकली यमुना' बनाने और प्रधानमंत्री के फोटोशूट की तैयारी करने का आरोप लगाया। भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी का झूठ उजागर हो गया है, जिसके कारण प्रधानमंत्री को अपना कार्यक्रम रद करना पड़ा। भाजपा ने आप के आरोपों को खारिज किया है।

    Hero Image

    आप के वरिष्ठ नेता सौरभ भरद्वाज ने प्रेसवार्ता में भाजपा पर कई आरोप लगाए।  फोटो- एक्स

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। छठ पूजा को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के नेताओं के बीच पिछले कई दिनों से बयानबाजी हो रही है। ताजा मामले में आम आदमी पार्टी (आप) नेता सौरभ भरद्वाज ने मंगलवार को एक प्रेस वार्ता कर वासुदेव घाट पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम कैंसल होने पर रेखा सरकार की चुटकी ली है।

    आप नेता ने कहा, "सीएम साहिबा ने प्रधानमंत्री की फजीहत करा दी! बिहार चुनाव से पहले मामला वायरल होने से 'नकली यमुना' में पीएम की छठ पूजा का कार्यक्रम कैंसिल करना पड़ा। बीजेपी की टॉप लीडरशिप दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार से बेहद शर्मिंदा है, क्योंकि रेखा सरकार ने पूरा प्लान चौपट कर दिया और प्रधानमंत्री की फजीहत करा दी।"

    झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो- सौरभ भरद्वाज

    उन्होंने आगे कहा, "बीजेपी सरकार द्वारा बताए जाने वाले प्रदूषण और बेरोजगारी जैसे तमाम आंकड़ों पर अब दोबारा से बहस शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ दिनों पहले एक महिला से मिले, वहां नकली झोपड़ी बनाई गई। इससे पहले गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान इन्होंने नकली क्लासरूम बना दिया था।"

    बीजेपी सरकार के ड्रामे और झूठ का भंडाफोड़- आप

    सौरभ भरद्वाज ने कहा, "पिछले कई दिनों से बीजेपी सरकार ने नकली यमुना बनाकर यह दिखाने का प्रयास किया कि हमने यमुना साफ कर दी। यह यमुना प्रधानमंत्री के फोटोशूट के लिए तैयार की गई थी, लेकिन जब इसकी पोल खुली तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना फोटोशूट कैंसिल कर दिया। यह बताता है कि बीजेपी कितने भी झूठ बोले, लेकिन सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता है।

    आप नेता ने कहा, "अब जब बीजेपी सरकार का ड्रामा और झूठ का भंडाफोड़ हो गया और प्रधानमंत्री को अपना फोटोशूट कैंसिल करना पड़ा तो बीजेपी कह रही है कि प्रधानमंत्री तो यहां आ ही नहीं रहे थे, लेकिन आज सुबह आखिरी समय तक तमाम न्यूज चैनेल पर यह खबर चली कि प्रधानमंत्री वासुदेव घाट पर छठ मनाने जायेंगे।"

    उल्लेखनीय है कि इससे पहले यमुना के पानी और आयोजन को लेकर दोनों पक्ष के नेता एक दूसरे के विरुद्ध बयानबाजी कर रहे थे। राजनतीकि लड़ाई के बीच श्रद्धालुओं ने मंगलवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर चार दिनों के व्रत का समापन किया। इसके बाद भी नेता जुबानी लड़ाई में व्यस्त हैं। इस बार चार वर्षों के बाद यमुना किनारे छठ पूजा का आयोजन किया गया।

    यमुना किनारे बने 17 घाटों पर लाखों श्रद्धालुओं ने सूर्य को अर्घ्य दिया। दिल्ली सरकार और भाजपा नेताओं का कहना था कि पूर्व की आप सरकार ने यमुना किनारे छठ पूजा के आयोजन पर रोक लगाई थी। भाजपा सरकार ने इस रोक को हटाकर भव्य तरीके से छठ पूजा का आयोजन किया। यमुना की सफाई के कारण लोग साफ पानी में पूजा अर्चना कर सके।

    चुनाव हारने के बाद दिन में सपने देख रहे आप नेता- भाजपा

    वहीं, आम आदमी पार्टी ने कुछ दिनों के लिए अधिक पानी छोड़कर यमुना को साफ रखने का भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। आप नेताओं ने वासुदेव घाट पर प्रधानमंत्री के लिए गंगा जल डालकर अलग से घाट बनाने का आरोप लगाया था। प्रधानमंत्री के छठ पूजा घाट पर नहीं पहुंचने पर आप नेताओं ने मंगलवार को भी बयानबाजी जारी रखी। उनका आरोप है कि आप ने यमुना को साफ करने के भ्रम को उजागर किया इसलिए प्रधानमंत्री शामिल नहीं हुए। पलटवार करते हुए दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि चुनाव हारने के बाद आप नेता दिन में सपने देख रहे हैं।