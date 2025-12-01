Delhi Politics: 'अब खुलकर अपनी बात रखूंगा', आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद अवध ओझा का नया बयान
आम आदमी पार्टी (आप) के नेता राजेश गुप्ता के बाद, कोचिंग प्रोफेसर अवध ओझा ने भी पार्टी छोड़ दी है और राजनीति से संन्यास ले लिया है। ओझा ने कहा कि अब वह खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। आप ने इसे उनका निजी फैसला बताया और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। ओझा ने पटपड़गंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें हार मिली थी।
स्टेट ब्यूरो, नई दिल्ली। AAP के टिकट पर वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र से दो बार के MLA और पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल के करीबी राजेश गुप्ता के जाने के बाद, कोचिंग प्रोफेसर अवध ओझा ने भी आम आदमी पार्टी (AAP) छोड़ दी है। ओझा ने राजनीति से भी संन्यास ले लिया है।
ओझा इस साल फरवरी में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे और AAP के टिकट पर दिल्ली की पटपड़गंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन BJP उम्मीदवार से 28,072 वोटों से हार गए थे। वहीं, आम आदमी पार्टी ने राजनीति से उनके संन्यास को ओझा का निजी फैसला बताया है।
राजनीति से संन्यास लेने के बाद अवध ओझा ने कहा कि वह पहले से ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि अब वह खुलकर अपनी बात कह सकते हैं। वह बोल नहीं पाते थे, AAP पार्टी लाइन के बाहर बोल नहीं पाते थे। उन्होंने कहा कि कोई उन्हें फोन करके यह नहीं कहेगा कि वह यह या वह नहीं बोल सकते।
उन्होंने कहा कि अब वह जो भी दिल चाहेगा, कहेंगे और उन्हें कोई नहीं रोकेगा। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वह इसके लिए बने नहीं हैं। उन्होंने बताया कि बचपन से ही उनका पॉलिटिक्स का सपना था। उन्होंने कहा कि उन्हें पॉलिटिक्स का जुनून था और चुनाव लड़ने की इच्छा थी।
दूसरी तरफ, ओझा के पार्टी छोड़ने और पॉलिटिक्स से रिटायर होने के बारे में AAP ने कहा कि यह उनका पर्सनल फैसला था। AAP ने कहा कि वह पार्टी में शामिल हुए थे, और पार्टी उनका पूरा सम्मान करती है। उन्होंने मनीष सिसोदिया की सीट से चुनाव लड़ा था।
AAP ने कहा कि उन्होंने अच्छा चुनाव लड़ा, लेकिन बदकिस्मती से वह जीते नहीं। अब उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ने का फैसला किया है। यह उनका पर्सनल फैसला है। AAP ने कहा कि पार्टी उन्हें भविष्य में जो भी करे, उसके लिए शुभकामनाएं देती है।
