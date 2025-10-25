दिल्ली में भाजपा सरकार को घेरने की तैयारी कर रही AAP, पार्टी ने अपने पूर्वांचली नेताओं को मैदान में उतारा
आम आदमी पार्टी (आप) दिल्ली में भाजपा सरकार को घेरने की तैयारी में है। इसके लिए पार्टी ने अपने पूर्वांचली नेताओं को मैदान में उतारा है, जिसका उद्देश्य पूर्वांचली समुदाय के बीच अपनी पकड़ मजबूत करना और भाजपा के वोट बैंक में सेंध लगाना है। आप, भाजपा के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास कर रही है।
वी के शुक्ला, नई दिल्ली। गत फरवरी में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार से विचलित हुई आम आदमी पार्टी अब धीरे-धीरे उबर रही है। आप नेता अब दिल्ली की भाजपा सरकार घेरने पर अपना ध्यान लगा रहे हैं। वे इसके लिए हर स्तर पर अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। मुद्दा कोई भी हो आप जनता की समस्याओं को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति के तहत काम कर रही है। इस समय एक और जहां प्रदूषण का मुद्दा गर्माया हुआ है, यमुना स्वच्छ करने का एक मुद्दा है, वहीं छठ महापर्व को लेकर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है।
एक तरफ आम आदमी पार्टी भाजपा नेता व दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा के यमुना से छाग दूर करने के लिए कैमिकल डाले जाने के विरोध में दिए गए पुराने बयानों को इंटरनेट मीडिया पर साझा कर रहे हैं और इसके माध्यम से दिल्ली की भाजपा सरकार पर यह कहकर दबाव बना रही है कि इस कैमिकल को भाजपा सरकार अब क्यों उपयोग में ला रही है, जब
पूर्व में मंत्री वर्मा ने इसे जहर कहकर जनता में भ्रम फैलाया था।
वहीं दूसरी ओर छठ महापर्व के आयोजन में कमियां ढूंढने ढूंढ कर भी दिल्ली की भाजपा सरकार को आप घेर रही है। इस क्रम में आप ने अपने पूर्वांचली नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है कि यमुना से लेकर छठ पर्व को लेकर दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर तैयार किए जा रहे छठ घाटों में सरकारी मदद से लेकर प्रशासनिक कमियां को ढूंढ कर उजागर किया जाए, इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया जाए और बड़े मुद्दों को पार्टी के दिल्ली स्तर के नेता प्रेसवार्ता कर जनता के सामने रखेंगे।
वहीं आप प्रदूषण के मुद्दे पर भी दिल्ली की भाजपा सरकार को घेर रही है। आप बार-बार यह पूछ रही है कि प्रदूषण को लेकर विंटर एक्शन प्लान जारी करने में देरी क्यों हुई है। आप यहां तक आरोप लग रही है कि जिन एंटी स्माग गन से लेकर पानी के छिड़काव के लिए लगाए गए पानी के टैंकर केवल कागजों में ही काम कर रहे हैं। जमीन पर कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं दिखाई पड़ रही है कि दिल्ली की भाजपा सरकार प्रदूषण रोकने के लिए जमीन पर उतर चुकी हो। आप भाजपा को घेरने के लिए अपनी रणनीति जारी रखे हुए है।
