दिल्ली में भाजपा सरकार को घेरने की तैयारी कर रही AAP, पार्टी ने अपने पूर्वांचली नेताओं को मैदान में उतारा

वी के शुक्ला, नई दिल्ली। गत फरवरी में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार से विचलित हुई आम आदमी पार्टी अब धीरे-धीरे उबर रही है। आप नेता अब दिल्ली की भाजपा सरकार घेरने पर अपना ध्यान लगा रहे हैं। वे इसके लिए हर स्तर पर अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। मुद्दा कोई भी हो आप जनता की समस्याओं को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति के तहत काम कर रही है। इस समय एक और जहां प्रदूषण का मुद्दा गर्माया हुआ है, यमुना स्वच्छ करने का एक मुद्दा है, वहीं छठ महापर्व को लेकर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है।

एक तरफ आम आदमी पार्टी भाजपा नेता व दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा के यमुना से छाग दूर करने के लिए कैमिकल डाले जाने के विरोध में दिए गए पुराने बयानों को इंटरनेट मीडिया पर साझा कर रहे हैं और इसके माध्यम से दिल्ली की भाजपा सरकार पर यह कहकर दबाव बना रही है कि इस कैमिकल को भाजपा सरकार अब क्यों उपयोग में ला रही है, जब

पूर्व में मंत्री वर्मा ने इसे जहर कहकर जनता में भ्रम फैलाया था।

वहीं दूसरी ओर छठ महापर्व के आयोजन में कमियां ढूंढने ढूंढ कर भी दिल्ली की भाजपा सरकार को आप घेर रही है। इस क्रम में आप ने अपने पूर्वांचली नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है कि यमुना से लेकर छठ पर्व को लेकर दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर तैयार किए जा रहे छठ घाटों में सरकारी मदद से लेकर प्रशासनिक कमियां को ढूंढ कर उजागर किया जाए, इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया जाए और बड़े मुद्दों को पार्टी के दिल्ली स्तर के नेता प्रेसवार्ता कर जनता के सामने रखेंगे।