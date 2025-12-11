हरियाणा से आ रहे औद्योगिक कचरे पर आप का भाजपा पर हमला, कहा- दिल्ली को दूषित पानी BJP की देन
दिल्ली में हरियाणा से आ रहे औद्योगिक कचरे को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर हमला बोला है। आप का आरोप है कि दिल्ली को दूषित ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। पानी में हरियाणा से आ रहे औद्योगिक कचरे पर आम आदमी पार्टी ने भाजपा को घेरा है। आप ने बयान जारी कर कहा कि हरियाणा के नाले से आ रहे औद्योगिक कचरे से दूषित पानी होने की बात कहने पर आप सरकार के समय हरियाणा सरकार ने अरविंद केजरीवाल पर एफआइआर दर्ज कराने की बात कही थी।
आप ने कहा है कि अब जब भाजपा की दिल्ली में सरकार बन गई है तो उसने एनजीटी में मान लिया है कि हरियाणा के ड्रेन नंबर-छह से आने वाला सीवेज और औद्योगिक कचरा दिल्ली के ताज़े पानी को दूषित कर रहा है। आप ने कहा कि लेकिन यही भाजपा तब मानने को तैयार नहीं थी, जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी।
आप सरकार द्वारा हरियाणा से आ रहे औद्योगिक कचरे के बारे में वर्षों से बताया जा रहा था, लेकिन तब भाजपा अपनी हरियाणा सरकार की तरफदारी किया करती थी। आप ने कहा कि सिर्फ भाजपा की वजह से दिल्ली को दूषित पानी मिल रहा है। आप ने अब इस पर एलजी और भाजपा से जवाब मांगा है। आप के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने इस मुद्दे पर बुधवार को बयान जारी किया।
