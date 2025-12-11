हरियाणा से आ रहे औद्योगिक कचरे पर आप का भाजपा पर हमला, कहा- दिल्ली को दूषित पानी BJP की देन

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। पानी में हरियाणा से आ रहे औद्योगिक कचरे पर आम आदमी पार्टी ने भाजपा को घेरा है। आप ने बयान जारी कर कहा कि हरियाणा के नाले से आ रहे औद्योगिक कचरे से दूषित पानी होने की बात कहने पर आप सरकार के समय हरियाणा सरकार ने अरविंद केजरीवाल पर एफआइआर दर्ज कराने की बात कही थी।

आप ने कहा है कि अब जब भाजपा की दिल्ली में सरकार बन गई है तो उसने एनजीटी में मान लिया है कि हरियाणा के ड्रेन नंबर-छह से आने वाला सीवेज और औद्योगिक कचरा दिल्ली के ताज़े पानी को दूषित कर रहा है। आप ने कहा कि लेकिन यही भाजपा तब मानने को तैयार नहीं थी, जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी।