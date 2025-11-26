Language
    AAP ने बीजेपी पर बोला हमला; प्रदूषण कम करने की बजाय, आंकड़ों में हेरफेर कर रही है सरकार

    By Nihal Singh Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 02:00 AM (IST)

    आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर प्रदूषण के मुद्दे को लेकर हमला बोला है। आप का आरोप है कि बीजेपी सरकार प्रदूषण कम करने के बजाय आंकड़ों में हेरफेर कर रही है और जनता को गुमराह कर रही है। आप ने सरकार से तत्काल प्रभावी कदम उठाने की मांग की है।

    दिल्ली में प्रदूषण को लेकर आप ने बीजेपी को घेरा

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर वायु गुणवत्ता स्तर (एक्यूआइ) के आंकड़ों में हेरफेर का आरोप भाजपा सरकार पर लगाया है।

    आप विधायक और प्रवक्ता कुलदीप कुमार ने कहा कि भाजपा सरकार दिल्ली का प्रदूषण कम करने के बजाय एक्यूआइ डेटा में हेर-फेर कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को लगता है कि आंकड़ो में फर्जीवाड़ा कर दिल्ली की जनता को बेवकूफ बना लेगी।

    इसलिए अब प्रदूषण पर बात करनी ही बंद कर दी है। कुलदीप कुमार ने कहा दिल्ली में प्रदूषण का स्तर चरम पर है। न पीएम 2.5 काबू में है और न पीएम 10 को सरकार नियंत्रित कर पा रही है।

    दिल्ली में जगह-जगह सड़कें टूटी हें और धूल उड़ रही है। बीते नौ माह में भाजपा सरकार ने कोई ठोस काम नहीं किया, जिससे प्रदूषण में कमी आए। इसके बाद भी भाजपा सरकार यह मानने को तैयार नहीं है कि प्रदूषण पर कोई काम नहीं हो रहा है।

    आप के आरोपों भाजपा ने पलटवार किया है। दिल्ली भाजपा की प्रवक्ता नयूमा गुप्ता ने कहा है की निस्संदेह दिल्ली की प्रदूषण स्थिती एक असंतोषजनक स्थिती पर खड़ी है पर यह कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की 11 साल की सरकार की प्रदूषण नियंत्रण पर उचित कदम ना उठाने की अपराधिक लापरवाही का परिणाम है।

    उन्होंने कहा कि गत वर्षों की तुलना में दिल्ली की प्रदूषण स्थिती कुछ ना कुछ बेहतर है पर इसमें सुधार के लिए अभी बहुत काम करना होगा। आप नेता लगातार बेबुनियाद आरोप दिल्ली सरकार पर लगाते हैं जो निंदनीय है।

    एक्यूआइ जांचने एवं बताने वाली संस्था एक स्वतंत्र संस्था है जिसपर बार बार आरोप लगा कर 'आप' नेता अपनी उस गंदी राजनीति को ही आगे बढ़ा रहे हैं जो यह चुनाव आयोग की निष्पक्षता से खेलते हुए करते रहते हैं।