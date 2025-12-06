'हमारे जिन सुधारों को LG ने रोका था, BJP अब उन्हीं को लागू कर रही', AAP का दावा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार में रोके गए कई महत्वपूर्ण सुधारों को फिर से भाजपा सरकार लागू कर रही है।

आप ने कहा है कि एलजी वीके सक्सेना ने कर्मचारियों का वेतन रोका और बिना किसी नोटिस के हॉस्पिटल मैनेजर सिस्टम को खत्म कर दिया, जिससे दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचा। उधर भाजपा ने कहा है कि आप का वर्तमान दिल्ली सरकार द्वारा हास्पिटल मैनेजर पद पर पुन: नियुक्ति सम्बंधी ब्यान भ्रमक है।