'हमारे जिन सुधारों को LG ने रोका था, BJP अब उन्हीं को लागू कर रही', AAP का दावा
आम आदमी पार्टी (आप) ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि वह अब उन सुधारों को लागू कर रही है जिन्हें पहले एलजी ने रोका था। आप का कहना है कि एलजी ने दिल्ली सरका ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार में रोके गए कई महत्वपूर्ण सुधारों को फिर से भाजपा सरकार लागू कर रही है।
आप ने कहा है कि एलजी वीके सक्सेना ने कर्मचारियों का वेतन रोका और बिना किसी नोटिस के हॉस्पिटल मैनेजर सिस्टम को खत्म कर दिया, जिससे दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचा। उधर भाजपा ने कहा है कि आप का वर्तमान दिल्ली सरकार द्वारा हास्पिटल मैनेजर पद पर पुन: नियुक्ति सम्बंधी ब्यान भ्रमक है।
भाजपा ने कहा कि दिल्ली सरकार की ऐसी कोई योजना फिलहाल नही है। उसने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा लगाये गये हॉस्पिटल मैनेजर बिना प्रशासनिक स्वीकृति के, बिना कोई नियम पालन किये आप वॉलंटियर में से नियुक्त किए गये थे, जो योग्यता भी नही रखते थे और इसलिए जांच के बाद इनका वेतन रोका गया था।
