'BJP ने दिल्ली में बना दी नकली यमुना, PM मोदी लगाएंगे डुबकी'; AAP का नया दावा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में छठ महापर्व को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज है। वहीं विपक्षी आम आदमी पार्टी (आप) ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर श्रद्धालुओं के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने दावा कि बीजेपी ने पीएम मोदी के लिए नकली यमुना बनाई है, जिसमें साफ पानी भरा गया है और वे उसमें डुबकी लगाएंगे।

सौरभ भारद्वाज ने कहा, "PM मोदी के लिए एक नकली यमुना बनाई गई है जिसमें वजीराबाद प्लांट से साफ पानी भरा गया है। इसे वासुदेव घाट पर यमुना के बेहद करीब गड्ढा खोदकर एक अलग यमुना तैयार की गई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी डुबकी लगाएंगे। ऐसा इसलिए ताकि पूर्वांचलियों को लगे कि यमुना साफ हो गई है और पीएम मोदी भी इसमें डुबकी लगा रहे हैं। बिहार में यमुना और छठ के नाम पर वोट लेने के लिए बीजेपी यह फर्जीवाड़ा कर रही है। यह फर्जीवाड़ा सिर्फ दिल्ली वालों के साथ नहीं, बिहार वालों के साथ नहीं, बल्कि छठ मैया के साथ भी है।"