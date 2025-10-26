'BJP ने दिल्ली में बना दी नकली यमुना, PM मोदी लगाएंगे डुबकी'; AAP का नया दावा
दिल्ली में छठ पूजा को लेकर आप ने बीजेपी पर नकली यमुना बनाने का आरोप लगाया है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पीएम मोदी के लिए साफ पानी से भरी 'नकली यमुना' बनाई गई है, ताकि पूर्वांचल के लोगों को यमुना की सफाई का भ्रम हो। केजरीवाल और आतिशी ने इसे आस्था का अपमान बताया है, क्योंकि आम श्रद्धालु प्रदूषित पानी में पूजा करने को मजबूर हैं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में छठ महापर्व को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज है। वहीं विपक्षी आम आदमी पार्टी (आप) ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर श्रद्धालुओं के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने दावा कि बीजेपी ने पीएम मोदी के लिए नकली यमुना बनाई है, जिसमें साफ पानी भरा गया है और वे उसमें डुबकी लगाएंगे।
सौरभ भारद्वाज ने कहा, "PM मोदी के लिए एक नकली यमुना बनाई गई है जिसमें वजीराबाद प्लांट से साफ पानी भरा गया है। इसे वासुदेव घाट पर यमुना के बेहद करीब गड्ढा खोदकर एक अलग यमुना तैयार की गई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी डुबकी लगाएंगे। ऐसा इसलिए ताकि पूर्वांचलियों को लगे कि यमुना साफ हो गई है और पीएम मोदी भी इसमें डुबकी लगा रहे हैं। बिहार में यमुना और छठ के नाम पर वोट लेने के लिए बीजेपी यह फर्जीवाड़ा कर रही है। यह फर्जीवाड़ा सिर्फ दिल्ली वालों के साथ नहीं, बिहार वालों के साथ नहीं, बल्कि छठ मैया के साथ भी है।"
BJP ने दिल्ली में छठ पर्व की आस्था का भी मज़ाक बना दिया है। https://t.co/rIpH8mts4I— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) October 26, 2025
इस घटना पर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने भी प्रतिक्रिया दी है। केजरीवाल ने एक्स पर भारद्वाज के वीडियो को रीपोस्ट कर लिखा- BJP ने दिल्ली में छठ पर्व की आस्था का भी मज़ाक बना दिया है। वहीं आतिशी ने लिखा- यमुना मां में आस्था रखने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के साथ खुला धोखा किया जा रहा है। छठ जैसे पवित्र पर्व पर श्रद्धालु तो प्रदूषित पानी में पूजा करने को मजबूर हैं, जबकि प्रधानमंत्री जी और बीजेपी नेताओं के लिए फिल्टर पानी वाला एक अलग घाट तैयार किया गया है। ये सिर्फ़ भेदभाव ही नहीं, बल्कि दिल्ली की जनता और छठ की आस्था का अपमान है।
