    'चंडीगढ़ पंजाब का है और रहेगा', केजरीवाल का BJP पर वार; संविधान बदलकर हक छीनने का आरोप

    By V K Shukla Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 10:53 PM (IST)

    आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर चंडीगढ़ को लेकर पंजाब के हक को छीनने का आरोप लगाया है। अरविंद केजरीवाल ने इसे संघवाद की हत्या बताते हुए कहा कि चंडीगढ़ को पंजाब से अलग करना पंजाब की आत्मा को ठेस पहुंचाने जैसा है। उन्होंने कहा कि पंजाबियों ने कभी तानाशाही के आगे घुटने नहीं टेके, चंडीगढ़ पंजाब का ही रहेगा। मनीष सिसोदिया ने इसे हर पंजाबी के अधिकारों पर हमला बताया।

    आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर चंडीगढ़ को लेकर पंजाब के हक को छीनने का आरोप लगाया है।

    स्टेट ब्यूरो, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने BJP की केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वह संविधान में बदलाव करके चंडीगढ़ पर पंजाब का हक छीनने की कोशिश कर रही है। AAP के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल और पंजाब इंचार्ज मनीष सिसोदिया समेत दूसरे नेताओं ने इसे फेडरलिज्म की हत्या बताया है, जो संविधान की आत्मा है। केजरीवाल ने कहा कि चंडीगढ़ को पंजाब से अलग करके केंद्र सरकार पंजाब की आत्मा को ठेस पहुंचा रही है।

    उन्होंने कहा कि पंजाब, जिसने हमेशा देश की सुरक्षा, खाना, पानी और इंसानियत के लिए कुर्बानी दी है, उसे उसके हक के हिस्से से दूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाबियों ने कभी किसी तानाशाही के आगे घुटने नहीं टेके हैं। चंडीगढ़ पंजाब का है और रहेगा।

    केजरीवाल ने कहा कि BJP की केंद्र सरकार की संविधान में बदलाव करके चंडीगढ़ पर पंजाब का हक छीनने की कोशिश कोई आसान कदम नहीं है, बल्कि पंजाब की पहचान और संवैधानिक अधिकारों पर सीधा हमला है। इस बीच, AAP के पंजाब इंचार्ज मनीष सिसोदिया ने इसे BJP की केंद्र सरकार का हर पंजाबी के अधिकारों पर हमला बताया।

    उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ पर पंजाब के अधिकार को खत्म करने वाला यह कानून संविधान की मूल भावना यानी फेडरलिज्म पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन केंद्र में ऐसी सरकार आएगी जिसकी सोच राज्यों को कमजोर करने और बर्बाद करने की होगी।