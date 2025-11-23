'चंडीगढ़ पंजाब का है और रहेगा', केजरीवाल का BJP पर वार; संविधान बदलकर हक छीनने का आरोप

स्टेट ब्यूरो, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने BJP की केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वह संविधान में बदलाव करके चंडीगढ़ पर पंजाब का हक छीनने की कोशिश कर रही है। AAP के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल और पंजाब इंचार्ज मनीष सिसोदिया समेत दूसरे नेताओं ने इसे फेडरलिज्म की हत्या बताया है, जो संविधान की आत्मा है। केजरीवाल ने कहा कि चंडीगढ़ को पंजाब से अलग करके केंद्र सरकार पंजाब की आत्मा को ठेस पहुंचा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने कहा कि पंजाब, जिसने हमेशा देश की सुरक्षा, खाना, पानी और इंसानियत के लिए कुर्बानी दी है, उसे उसके हक के हिस्से से दूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाबियों ने कभी किसी तानाशाही के आगे घुटने नहीं टेके हैं। चंडीगढ़ पंजाब का है और रहेगा।

केजरीवाल ने कहा कि BJP की केंद्र सरकार की संविधान में बदलाव करके चंडीगढ़ पर पंजाब का हक छीनने की कोशिश कोई आसान कदम नहीं है, बल्कि पंजाब की पहचान और संवैधानिक अधिकारों पर सीधा हमला है। इस बीच, AAP के पंजाब इंचार्ज मनीष सिसोदिया ने इसे BJP की केंद्र सरकार का हर पंजाबी के अधिकारों पर हमला बताया।